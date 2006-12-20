پرسپولیس چهارم دیماه به مصاف شهر صنعتی کاوه می رود/ دیدار استقلال و پرسپولیس در مرحله یک هشتم نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم هپکو اراک و شهر صنعتی کاوه که قرار بود روز جمعه به مصاف هم بروند به علت بارش برف و به تعویق افتادن بازی ، امروز مقابل هم قرار گرفتند که در نهایت تیم شهر صنعتی کاوه با کسب پیروزی در این دیدار حریف پرسپولیس در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشور شد.

بر همین اساس طبق برنامه اعلام شده از سوی کمیته برگزاری مسابقات جام حذفی تیم پرسپولیس ساعت 15 روز دوشنبه هفته آینده در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم شهر صنعتی کاوه می رود. پرسپولیس در صورت برتری مقابل این تیم در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی به مصاف تیم استقلال تهران می رود.

