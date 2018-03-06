به گزارش خبرنگار مهر، شهرام آدم نژاد در نشست خبری معرفی فراخوان جذب ایده و آغاز طراحی پایانه مسافری ایران‌شهر در فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: مقایسه اقدامات کشورهای همسایه با ایران در بخش فرودگاهی نشان می دهد که باید در اجرای ساخت ترمینال ایران‌شهر فرودگاه امام خمینی (ره) تسریع داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه طراحی ترمینال فرودگاهی ایران‌شهر از نظر معماری ایرانی اسلامی باید هویت ما را معرفی کند، افزود: خود کلمه ایران‌شهر می تواند بیانگر این هویت باشد.

مدیر فرودگاه امام خمینی (ره) تصریح کرد: همه افراد و شهروندان داخلی و همچنین متقاضیان غیرایرانی می توانند در طراحی ترمینال ایران‌شهر مشارکت کنند. این مسابقه از امروز ۱۵ اسفند ۹۶ آغاز شده و تا ۲۰ فروردین ۹۷ ادامه می یابد. ۱۱ داور بین المللی از میان طرح های ارسال شده ۱۵ ایده برتر داخلی و خارجی در هر قالبی اعم از فیلم، عکس، طرح، ایده، شعر و ... را انتخاب کرده و این ایده ها به شرکت هایی که قرار است بعدا در مناقصه طراحی ترمینال ایرانشهر حضور داشته باشند، ارائه خواهد شد تا با الهام از این طرح ها، ترمینال جدید فرودگاه امام خمینی (ره) را طراحی کنند.

وی وسعت پایانه هوایی ایرانشهر را ۴۰۰ هزار متر مربع دانست و یادآور شد: ترمینال یک فرودگاه امام خمینی (ره) که در حال حاضر در حال بهره برداری است حداکثر ظرفیت پذیرش ۸ میلیون مسافر در سال را دارد، ولی میزان تقاضای سفر بسیار بیشتر از این است. در چند ماه آینده ترمینال سلام با ظرفیت پذیرش ۵ میلیون مسافر افتتاح می شود که می تواند بخشی از بار ترافیکی فرودگاه امام خمینی (ره) را به ۸ خود جلب کند.

مدیر فرودگاه امام خمینی (ره) افزود: ترمینال ایران‌شهر نیز در سه فاز توسعه خواهد داشت که در فاز اول ۲۵ میلیون نفر، در فاز دوم به ۶۳ میلیون نفر و در فاز سوم به ۱۰۰ میلیون نفر افزایش ظرفیت خواهد یافت.

آدم نژاد ادامه داد: هزینه احداث ترمینال ایران‌شهر در پایان فاز سوم ۲.۵ میلیارد یورو است و امیدواریم این پروژه تا چند سال آینده به بهره برداری برسد. همچنین سرمایه گذاری در حوزه احداث ترمینال هوایی در فرودگاه امام خمینی (ره) حتما سودده خواهد بود به خصوص که قرار است ایران و فرودگاه امام خمینی (ره) به عنوان هاب پروازهای منطقه تبدیل شوند. در حال حاضر بین ۷ تا ۱۰ میلیون نفر تقاضای سفر هوایی در فرودگاه امام خمینی (ره) داریم که به دلیل نبود ظرفیت، امکان پاسخگویی به آنها وجود ندارد.

وی یادآور شد: می توان در این فرودگاه با توجه به دارا بودن اراضی منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی، امکان تاسیس بورس نفت منطقه و برگزاری همایش های بزرگ بین المللی را در آن پیش بینی کرد، هر چند که ترمینال ایران‌شهر نه در منطقه آزاد قرار دارد و نه در منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه امام خمینی (ره).