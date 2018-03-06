باید اقدامی عاجل در عرصه مدیریتی کشور انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی پیامی به یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ارسال کرد.

در متن این پیام آمده است:

«فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون» «بپرسید از اهلش اگر که به آن علم ندارید» سوره انبیا آیه ۷

برگزاری رویدادهای دقیق و ارزشمند علمی به منظور ارائه آخرین دستاوردهای تحقیقاتی با حضور اساتید، صاحب نظران، دانشجویان و مدیران سازمان ها و نهادهای مرتبط با موضوع، قطعا اتفاق بزرگ و مبارکی است.

امیدوارم این کنفرانس که با همت انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران برگزار می شود، بتواند به توسعه مدیریت مطلوب کشور و تقویت رویکردهایی راهبردی در عرصه های مختلف فرهنگی و سیاسی و دفاعی و امنیتی و اجتماعی و اقتصادی بینجامد و در ارتقای اقتدار سیاسی و امنیتی و بهبود شاخص های فرهنگی و اجتماعی و بهبود تولید و افزایش بهره وری، کاهش وابستگی به فروش نفت و مواد خام و همچنین افزایش صادرات غیرنفتی تاثیرگذار باشد.

در عصر حاضر که راهبردها به عنوان رکن اساسی سیاستگذاری عمومی و توسعه و ارتقای حکمرانی و پیشرفت نهادها و سازمان ها و بنگاه های مختلف اقتصادی و صنعتی مطرح هستند، توجه به توسعه شرکت های راهبردمحور، خصوصا راهبردهای اساسی که در سطح کلان کشور به عنوان سیاست های اصلی مورد توجه بوده است، مانند راهبرد اقتصاد مقاومتی، راهبرد اشتغال مولد و رشد اقتصادی و راهبرد تولید سبز و حفظ محیط زیست که در این رویداد نیز مورد توجه قرار گرفته است، مقبول و مورد نظر کارشناسان ارشد کشور است.

از این رو تاثیرگذاری در سطوح مختلف اقتصادی و توجه بیشتر شرکت ها و سازمان های اقتصادی، صنعتی و خدماتی به رویکرد راهبرد محور و همچنین حضور شرکت های فعال در حوزه فناوری های نوین و کسب و کارهای نوپا می تواند در افزایش بهره وری و کاهش هزینه های روزمره مردم موثر باشد و راهکارهای جدی برای پیشرفت کشور ارائه کند.

با این نگاه، رسالت فعالان عرصه مدیریت کشور به منظور بومی سازی دستاوردهای قابل توجه کشورهای دیگر و همچنین تبدیل دانش پنهان مدیریتی کشور به دانش قابل بهره برداری برای مدیران جوان و توانمند کشور و توجه بیش از پیش به سیاست های کلان و اهداف سند چشم انداز ایران در افق ۱۴۰۴ از اهمیت بسزایی برخوردار است که بی تردید باید در جامعه علمی مدیریتی کشور مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

بار این رسالت ملی بر دوش همه سازمان ها و نهادهای علمی و اجرایی دولتی و غیردولتی کشور است و چه بسا در تحقق آن حتی لازم است غیر از جامعه علمی مدیریتی کشور، همه مسئولان در قوای مختلف نیز به صورت جدی دست به کار شوند تا اقدام عاجلی در عرصه مدیریتی کشور صورت گیرد و تحول آفرینی شود.

از این رویداد و حرکت بزرگ که نماد تمایل نخبگان حوزه و دانشگاه کشور به نقش آفرینی در حول مدیریتی کشور است قدردانی می کنم و برای دست اندرکاران این رویداد، آرزوی توفیق روزافزون دارم. همچنین به همه اساتید و متخصصان، دانشجویان و دانش پژوهان، کارشناسان و مدیران راهبردی و شرکت کنندگان در این کنفرانس یادآور می شوم که با ایمان و توکل به خدا و اتکا به توانمندی های درونی و نیروی انسانی متعهد و خلاق کشور و تلاش مستمر در راستای نیل به توسعه متوازن و پیشرفت همه جانبه کشور، موفقیت حتمی و قطعی خواهد بود.