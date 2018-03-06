بازارچه مشاغل خانگی گرگان در طول سال فعال خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح جشنواره عرضه محصولات در بازارچه های موقت مشاغل خانگی گرگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این بازارچه در راستای رونق بازارهای شب عید در آستانه سال نو افتتاح شده است.

دادبود افزود: همچنین توجه ویژه به مشاغل زنان خانه دار، بدسرپرست و بی سرپرست با هماهنگی بخش های گوناگون شهرداری از جمله کمیسیون امور بانوان برای ایجاد بازارچه ها از جمله اهداف دیگر تشکیل این جشنواره بوده است.

به گفته وی، این بازارچه ها قرار است در سه نقطه شهر گرگان راه اندازی شود.

شهردار گرگان در ادامه گفت: تلاش می کنیم پس از عید نوروز و در طول سال نیز این بازارچه ها فعال باشند تا کمکی هم برای مردم و هم برای تولیدکنندگان در مشاغل خانگی در پی داشته باشد.

لازم به ذکر است، آئین افتتاحیه این جشنواره در پارک شهر گرگان با حضور رئیس و اعضای شورای شهر، مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و برخی مدیران شهرستانی برگزار شد.