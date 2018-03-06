تمام بار پرداختها برای توسعه شبکه آب وفاضلاب به دوش مردم بوده است

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا در جریان بررسی درخواست شرکت آب و فاضلاب استان تهران مبنی بر تمدید مصوبه تعرفه های توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهر تهران در سال ۹۴ شورای شهر گفت: تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری می گوید شورای اسلامی شهر تهران می تواند راهکارهایی را برای مشارکت مالی مردم و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای توسعه آب و فاضلاب تصویب کند.

وی ادامه داد: بر این اساس شورای شهر در سال ۹۴ برای اولین بار به سازمان آب و فاضلاب اجازه داد به مدت ۱۸ ماه در واگذاری انشعابات اعم از آب و فاضلاب ونیز آب بهای مصرفی مبلغی غیر از تعرفه قانونی را از شهروندان دریافت کند، اکنون به پایان اجرای این مصوبه رسیده ایم و شرکت آب و فاضلاب درخواست تمدید آن را به شورا ارائه کرده اند.

سالاری افزود: البته در این زمینه دولت نیز تعهداتی دارد اما متاسفانه تاکنون پرداختی در این زمینه نداشته و تمام بار پرداخت ها برای توسعه به دوش شهروندان بوده است.

محمد سالاری با اشاره به گزارش های کارشناسی تهیه شده در شورا در این خصوص بیان کرد: در جمع بندی کمیسیون برنامه و بودجه نرخ تعرفه های مصوبه قبلی افزایش یافته در حالی که شرکت آب و فاضلاب خودش صرفا درخواست تمدید همان مصوبه قبلی را داشته است. ما نباید بار بیشتری به دوش شهروندان بگذاریم در حالی که دولت به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده است و دولت باید سهم خود را پرداخت کند. ضمن اینکه در قانون راهکارهای دیگری از جمله جذب سرمایه گذاری برای توسعه شبکه آب و فاضلاب نیز قید شده است.

این عضو شورای شهر تهران همچنین تاکید کرد: شرکت آب و فاضلاب مکلف بوده هر سه ماه گزارش عملکرد اقدامات را به شورا ارائه بدهد و ما خواستاریم که حتما گزارشی از نحوه هزینه کرد این مبالغ به شورای شهر ارائه دهند.