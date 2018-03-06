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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۳۳

اسکی قهرمانی آلپاین آسیا - دربندسر؛

کسب یک طلا و یک برنز اسکی‎بازان ایرانی در مارپیچ کوچک

کسب یک طلا و یک برنز اسکی‎بازان ایرانی در مارپیچ کوچک

نمایندگان ایران در بخش مردان رشته مارپیچ کوچک رقابتهای قهرمانی اسکی آسیا موفق به کسب یک طلا و یک برنز دیگر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین و آخرین روز از رقابتهای قهرمانی اسکی آلپاین آسیا که به میزبانی پیست بین المللی اسکی دربندسر در حال برگزاری است، محمد کیادربندسری المپین ایران موفق شد به مدال طلای رشته مارپیچ کوچک دست پیدا کند. کیادربندسری پیش از این به طلای سوپر کمبینه، نقره سوپرجی و نقره مارپیچ بزرگ دست پیدا کرده بود.

ایگور زاکوردیف از قزاقستان در این ماده دوم شد و حسین ساوه شمشکی نیز به مدال برنز دست پیدا کرد.
رقابتهای بخش بانوان نیز در حال پیگیری است.

مراسم اختتامیه رقابتهای اسکی قهرمانی آلپاین بزرگسالان تا ساعاتی دیگر با حضور وزیر ورزش و جوانان و داورزنی معاون وی برگزار خواهد شد.

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بهاره سلطانی

کد مطلب 4245033

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