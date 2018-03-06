۹۳ درصد از اراضی ملی آذربایجان غربی سنددار شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، میرصمد موسوی پیش از ظهر سه شنبه در آیین بزرگداشت روز درختکاری در ارومیه با بیان اینکه بیش از دو میلیون و ۵۷۴ هزار هکتار از اراضی ملی، معادل ۹۳ درصد از اراضی ملی و مراتع امسال سنددار شده اند افزود: این اقدام گام مهمی در راستای صیانت و حفاظت از اراضی ملی است.

وی با بیان اینکه چرای غیر مجاز دام ها در مراتع و تخریب اراضی ملی از مهمترین چالش های موجود در عرصه های ملی استان است اظهارداشت:ظرفیت مراتع ما برای استفاده سه میلیون واحد دامی است.

موسوی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بیش از هفت میلیون و ۵۰۰ واحد دامی مستقیما از مراتع استان بهره برداری می کنند که این امر تهدیدی برای تخریب عرصه های ملی است.

وی از رونمایی سامانه پاسخگویی الکترونیک به استعلامات منابع طبیعی در دفاتر پیشخوان دولت همزمان با روز درختکاری در استان خبرداد و گفت: خدمات دیگری نیز مقرر گردیده که در آینده ایی نزدیک به سامانه الکترونیکی متصل شود که برای نمونه می توان به صدور پروانه های چرا برای بهره برداران و دامداران روستایی اشاره کرد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی یاد آور شد: این امر متضمن کاهش هزینه های مراجعین و جلوگیری از اتلاف زمان مراجعه کنندگان خواهد بود.

وی با بیان اینکه مشارکت مردمی اصل اول در حفاظت و احیاء عرصه های ملی است افزود: کسب مقام برتر کشوری و استانی در زمینه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی و مقابله با پدیده زمین خواری و کاهش عوامل تخریب توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از مهمترین اقدامات سالجاری است.