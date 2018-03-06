  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۴۹

همزمان با آغاز هفته احسان و نیکوکاری؛

همایش خانواده و همدلی برگزار شد

همایش خانواده و همدلی برگزار شد

همزمان با آغاز هفته احسان و نیکوکاری به منظور صیانت از خانواده،همایش خانواده با محوریت همدلی در تالار مبارک فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سامانی، رئیس کمیته امداد منطقه ۱۹ تهران با اشاره به برگزاری همایش خانواده با محوریت همدلی، گفت: همزمان با آغاز هفته احسان و نیکوکاری همایش خانواده با حضور دکتر وزیرپناه روانشناس و مشاور خانواده و ۱۱۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد منطقه ۱۹ و ۱۶ تهران برگزار شد.

وی با اشاره به لزوم ترویج همدلی در بین خانواده ها، افزود: همدلی به افراد کمک می‌کند تا بتوانند انسان‌های دیگر را حتی وقتی با او تفاوت دارند، بپذیرد و به آن‌ها احترام بگذارد؛ اعضای خانواده باید از یکدیگر در شرایط خاص دفاع کنند، بیگانگی اعضای خانواده از همدیگر نشان بیماری نهاد خانواده است و اتحاد، محبت و نشاط از جمله ویژگی های خانواده های سالم است.

سامانی به برخی آثار مثبت همدلی در بین اعضای خانواده اشاره و بیان کرد: پیشگیری از رفتارهای ناخوشایند و ایجاد احساس خوشایند و مثبت در طرفین، جلوگیری از تعارض ها و سوء تفاهم ها، اخذ تصمیم صحیح تر، احساس آرامش و افزایش ادراک افراد، افزایش اعتماد به نفس، بهبود روابط خانوادگی و اجتماعی، تقویت امنیت روانی و آسایش خاطر، میل به شرکت در فعالیت های گروهی از جمله آثار مثبت همدلی در بین اعضا در روابط خانوادگی و اجتماعی است.

وزیرپناه،روان شناس و مشاور خانواده نیز در این همایش با بیان احادیث، روایات و مبانی قرآنی به اهمیت و جایگاه تحکیم خانواده در دین اسلام پرداخت و گفت: خانواده به عنوان نهاد اصلی جوامع بشری محسوب می شود و باید با مراقبت، مهر و عشق ورزی این نهاد سالم بماند.

وی با اشاره به تفاوت همدلی و همدردی،بیان کرد:همدلی درک آنچه دیگران احساس می‌کنند، بخاطر اینکه خودتان هم همان احساس را عیناً تجربه کرده‌اید یا اینکه می‌توانید خودتان را دقیقاً در همان شرایط بگذارید و همدردی به دشواری‌ها و سختی‌هایی که اشخاص در طرف مقابل از آن رنج می‌کشند، اذعان کنند و درد آنها را تسکین داده و یا آنها را آسوده‌خاطر کنند.

این روانشناس و مشاور خانواده در ادامه به برخی از موانع همدلی اشاره کرد و گفت: بزرگ نمایی، قضاوت کردن، ریزنمایی و درشت نمایی، سرزنش کردن و به رخ کشیدن از جمله موانع همدلی است.

وزیرپناه گفت: بانوان و بالاخص مادران عامل اساسی در ایجاد همدلی در بین اعضای خانواده هستند؛ مادران همانگونه که مایه تسکین آلام خانواده هستند،محور وحدت و هماهنگی بین آنان نیز هستند.

شایسته ذکر است؛ اجرای سرود توسط گروه سرود پیروان ولایت و قرعه کشی برای اعزام ۱۲ نفر به سفر زیارتی مشهد مقدس و شش نفر به کربلای معلی از دیگر برنامه های این همایش بود.

کد مطلب 4245044
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها