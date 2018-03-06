همایش خانواده و همدلی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سامانی، رئیس کمیته امداد منطقه ۱۹ تهران با اشاره به برگزاری همایش خانواده با محوریت همدلی، گفت: همزمان با آغاز هفته احسان و نیکوکاری همایش خانواده با حضور دکتر وزیرپناه روانشناس و مشاور خانواده و ۱۱۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد منطقه ۱۹ و ۱۶ تهران برگزار شد.

وی با اشاره به لزوم ترویج همدلی در بین خانواده ها، افزود: همدلی به افراد کمک می‌کند تا بتوانند انسان‌های دیگر را حتی وقتی با او تفاوت دارند، بپذیرد و به آن‌ها احترام بگذارد؛ اعضای خانواده باید از یکدیگر در شرایط خاص دفاع کنند، بیگانگی اعضای خانواده از همدیگر نشان بیماری نهاد خانواده است و اتحاد، محبت و نشاط از جمله ویژگی های خانواده های سالم است.

سامانی به برخی آثار مثبت همدلی در بین اعضای خانواده اشاره و بیان کرد: پیشگیری از رفتارهای ناخوشایند و ایجاد احساس خوشایند و مثبت در طرفین، جلوگیری از تعارض ها و سوء تفاهم ها، اخذ تصمیم صحیح تر، احساس آرامش و افزایش ادراک افراد، افزایش اعتماد به نفس، بهبود روابط خانوادگی و اجتماعی، تقویت امنیت روانی و آسایش خاطر، میل به شرکت در فعالیت های گروهی از جمله آثار مثبت همدلی در بین اعضا در روابط خانوادگی و اجتماعی است.

وزیرپناه،روان شناس و مشاور خانواده نیز در این همایش با بیان احادیث، روایات و مبانی قرآنی به اهمیت و جایگاه تحکیم خانواده در دین اسلام پرداخت و گفت: خانواده به عنوان نهاد اصلی جوامع بشری محسوب می شود و باید با مراقبت، مهر و عشق ورزی این نهاد سالم بماند.

وی با اشاره به تفاوت همدلی و همدردی،بیان کرد:همدلی درک آنچه دیگران احساس می‌کنند، بخاطر اینکه خودتان هم همان احساس را عیناً تجربه کرده‌اید یا اینکه می‌توانید خودتان را دقیقاً در همان شرایط بگذارید و همدردی به دشواری‌ها و سختی‌هایی که اشخاص در طرف مقابل از آن رنج می‌کشند، اذعان کنند و درد آنها را تسکین داده و یا آنها را آسوده‌خاطر کنند.

این روانشناس و مشاور خانواده در ادامه به برخی از موانع همدلی اشاره کرد و گفت: بزرگ نمایی، قضاوت کردن، ریزنمایی و درشت نمایی، سرزنش کردن و به رخ کشیدن از جمله موانع همدلی است.

وزیرپناه گفت: بانوان و بالاخص مادران عامل اساسی در ایجاد همدلی در بین اعضای خانواده هستند؛ مادران همانگونه که مایه تسکین آلام خانواده هستند،محور وحدت و هماهنگی بین آنان نیز هستند.

شایسته ذکر است؛ اجرای سرود توسط گروه سرود پیروان ولایت و قرعه کشی برای اعزام ۱۲ نفر به سفر زیارتی مشهد مقدس و شش نفر به کربلای معلی از دیگر برنامه های این همایش بود.