۶۰ درصد جامعه معلولان ایلام محدودیت حرکتی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا همتی روز سه شنبه در نشست ستاد مناسب سازی اماکن عمومی استان ایلام اظهار داشت: جامعه معلولان به عنوان قشری از جامعه دارای نیازهای خاص خود هستند و باید در برنامه ریزی های شهری مشکلات و نیازهای انان نیز مد نظر قرار گرفته و لحاظ شود.

وی تاکید کرد: بر اساس آمار استخراج شده ۱۲هزار و ۵۳۰ معلول در این استان هم اکنون از خدمات بهزیستی استفاده می کنند.

مدیرکل بهزیستی ایلام یاداور شد: پنج هزار و ۶۰ نفر از این تعداد معلول جسمی، حرکتی هستند که متاسفانه آنگونه که باید برای رفت و آمد آنها در نقاط مختلف شهرها طراحی لازم صورت نگرفته است.

همتی افزود: این وضعیت در شرایطی است که ۳۰ درصد ساختمان های عمومی بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در هر سال باید برای حضور بدون مانع معلولان بروزرسانی شوند.

وی یکی از مشکلات جامعه معلولان استان را نامناسب بودن طراحی دستگاه های خودپرداز عنوان کرد که استفاده از این وسیله را برای معلوان مشکل کرده است.

وی اضافه کرد: ۵ ارگان در این استان که بر اساس شاخص های تعیین شده استانداردهای مناسب سازی شامل در ورودی مناسب و پیاده رو، سطح شیب دار، فضای بهداشتی و آسانسور را رعایت کرده بودند در استان معرفی و انتخاب شدند.