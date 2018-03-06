آمادگی دستگاه های اجرایی شهرستان ایلام برای ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رضاپسند امروز در جلسه ساماندهی و ارتقای خدمات سفرویژه نوروز ۹۷ گفت: تعطیلات نوروزفرصت مناسبی است که ما بتوانیم جهت شناساندن شهرستان درابعاد مختلف صنایع دستی، فرهنگ واداب ورسوم فرصتهای سرمایه گذاری ودیگر مزیتهای اقتصادی، تاریخی به میهمانان ومسافران نوروزی گام برداریم.

وی افزود: در این خصوص تدابیر لازم توسط دستگاه های متولی اندیشیده شده است.

معاون امورعمرانی وبرنامه ریزی فرمانداری درپایان این جلسه با تأکید برهمکاری همه دستگاه‌ها گفت: همه عزیزان باید سعی کنند با همکاری و اقدامات مشترک ایام خوبی برای مسافران نوروزی در شهرستان ایلام بعنوان مرکز ویترین استان فراهم کنند.

رضاپسند بر ایجاد نظام پاسخگویی مناسب واقدامات حفاظتی امنیتی برای پارکهارها، کمپها، مراکزاسکان مسافران،نظارت برکار مراکزامدادی، خدماتی، تعمیرگاه ها، نانوایی ها، رستورانها ،مراکز بهداشتی وارائه خدمات مناسب انتظامی، ترافیکی، حمل ونقل درونشهری وبرونشهری وصدوراطلاعیه ها واخطاریه های هواشناسی مواقع لازم در ایام تعطیلات نوروزی جهت جلوگیری ازغافلگیری مسافران نوروزی تاکید کرد.