پیشگیری از جرم یک وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، یداله کسائی امروز در همایش خشونت ، علل، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن با بیان اینکه پیشگیری از جرم یک مقوله دیر باز است اظهار داشت :پیشگیری زمانی مثمر ثمر خواهد بوده که زمان و هزینه صرف شود آنگاه نتیجه مطلوبی خواهد داشت.

وی در ادامه گفت: تامین امنیت پایدار از مهمترین ارکان ثبات و سلامت نظام اجتماعی و سیاسی هر کشور محسوب می شود که برای حفظ آن بایستی از کودکی، نوجوانی و جوانی به آینده سازانمان آموزش های لازم را ارائه بدهیم.

کسائی اضافه کرد: خشونت به عنوان رفتاری آزار دهنده، پدیده ای است که روابط سالم اجتماعی را متزلزل ساخته و بعضا از بین می برد .

وی گفت: اولین علت خشونت پایین بودن آستانه تحمل افراد می باشد که باعث به وجود آمدن جرائم خشن می شود .

وی در دامه بالا بردن آستانه تحمل در افراد را از مهارت های زندگی دانست و گفت: با آموزش های لازم و تقویت ارتباط اجتماعی می توان به این مهم دست یافت.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام در پایان به نقش پر اهمیت بزرگان ، ریش سفیدان و متنفذین در حل اختلافات و درگیرهای قومی و قبیله ای اشاره و خواستار حمایت و تقویت این قشر عظیم شدند.