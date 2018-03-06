باید برای ایجاد واحدهای صنعتی از استارتاپ ها کمک بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک اظهار داشت: استراتژی ترین وضعیت در موقعیت فعلی، مدیریت جهادی است؛ تنها راه نجات کشور مدیریت جهادی با رویکرد جهاد یعنی تلاش تا پای جان است.

نجفی افزود: اگر چنین شرایطی در کشور به وجود آید می توانیم مسائل مهم کشور را حل کنیم که این موضوع در پیروزی ما در ۸ سال دفاع مقدس بوده است؛ در ۸ سال دفاع مقدس با دعا پیروز نشدیم بلکه با حرکت استراتژیک موفق شدیم.

وی با بیان اینکه در جاهایی که موفق بوده ایم، مدیریت جهادی داشتیم گفت: مدیران باید از تفکر استراتژیک برای رسیدن به اهدافشان بهره ببرند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: امروز در کشور ما ۸۵ هزار واحد صنعتی وجود دارد که نزدیک به ۹۲ درصد آن صنایع کوچک و متوسط هستند.

وی با بیان اینکه متأسفانه در کشور استراتژی صنعتی نداریم خاطرنشان کرد: وزیر صنعت دستور داده اند که استراتژی صنعتی را تدوین کنیم. زیرا این موضوع در کشورهای در حال توسعه به کار گرفته می شود.

نجفی با بیان اینکه در همه کشورهای توسعه یافته صنایع کوچک مهم هستند و کشور را در مسیر توسعه قرار می دهند، یادآور شد: ما به عنوان کشور در حال توسعه باید از مسیر صنایع کوچک و متوسط به هدف برسیم زیرا جز این راهکار دیگری نداریم.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد شرایط برای به وجود آمدن صنایع کوچک گفت: اخیراً حرکت هایی برای همانند سازی صنایع کوچک و بازار داریم به طوری که در صدد هستیم ۳۱ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی را به ۸۵ هزار واحد صنعتی کنونی اضافه کنیم که این موضوع می تواند با کمک استارتاپها باشد.

به گفته وی ایجاد چنین واحدهای صنعتی ای می تواند ۳۷۰ هزار شغل را به وضعیت فعلی اشتغال اضافه کند.

نجفی افزود: برای تحقق این امر پیش نیازها و زیرساخت هایی لازم است؛ به همین دلیل ضروری است در کنار یکدیگر باشیم و بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: بنا داریم سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی را تا ۴ سال آینده افزایش دهیم. در این راستا لازم است استراتژی هایی برای رسیدن به این هدف تعریف شود.

وی اظهار داشت: اکنون فضای کسب و کار خوبی نداریم و یکی از استراتژی هایی که دنبال می کنیم در راستای رفع این مشکل است.

نجفی خاطرنشان کرد: توسعه و تکمیل زیرساخت شهرک های صنعتی و توسعه سازمان صنایع کوچک با رویکرد دانشگاهی، علمی و تحول پذیر می تواند ما را در رسیدن به اهدافمان یاری کند.