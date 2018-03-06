سرمای شدید روزانه یک میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس ضرر زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردین، مسدود شدن مسیرهای خودرویی، رستوران‌های خالی و ماشین‌های عمرانی بیکار که هفته گذشته در سراسر انگلستان دیده شد، برای اقتصاد انگلیس روزانه لااقل ۱ میلیارد پوند خرج داشته است و این می‌تواند باعث نصف کردن رشد اقتصادی این کشور در ۳ ماه اول امسال شود.

تحلیل‌گران می‌گویند ورود موج هوای سرد ملقب به «جانور وحشی » از سوی سیبری و رسیدن طوفان اِما به سواحل جنوبی، هزینه‌برترین رویداد آب‌وهوایی از ۲۰۱۰ تا کنون است؛ دمای یخبندان و برف شدید از یک هفته قبل از کریسمس اقتصاد را متوقف کرده است.

به احتمال زیاد آب‌وهوای بد، بیشترین آسیب را به بخش ساخت‌وساز وارد کرده است و طبق اعلام متخصصان، ظرف ۳ روز که بدترین شرایط جوی را داشته‌اند، به این بخش ۲ میلیارد پوند خسارت وارد شده است. دمای زیر صفر کارگران ساختمانی را مجبور کرد ابزارهای خود را زمین بگذارند.

اقتصاددانان می‌گویند رشد تولید ناخالص ملی که نشان می‌دهد درآمد ملی چقدر بیشتر شده است، در ربع اول امسال تا ۰.۲ درصد افت کند که این نصف میزان پیش‌بینی شده ۰.۴ درصد است.

مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری اعلام کرد که تولید در کل ۲۰ درصد افت خواهد کرد. با این حال کار در خانه و صنایع آنلاین سودآور تر خواهند بود و تولید انرژی که ۸ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد حداقل ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.

در این گزارش آمده است که با تجمیع تاثیرات منفی و مثبت سرمای شدید هوا، نتیجه گرفته می‌شود تولید انگلستان روزانه حدود ۱ میلیارد پوند از شرایط نرمال کمتر خواهد بود.