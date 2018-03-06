پیش بینی افزایش مصدومان چهارشنبه سوری در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کلیدری پیش از ظهر سه شنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: اگر نگاهی به ۵ سال قبل بندازیم با روند صعودی حادثه دیدگان چهارشنبه سوری مواجهیم.

وی با اشاره به اینکه امسال نیز همچون سال های گذشته چهار بیمارستان در آماده باش کامل است، ادامه داد: بیمارستان فیض، الزهرا (س)، بیمارستان کاشانی و امام موسی کاظم (ع) از جمله بیمارستان‌هایی است که در حالت آماده باش کامل است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه اگر روال چهارشنبه سوری مثل سال های گذشته برای جشن و سرور برگزار شود، احتمال کاهش تعداد مصدومان وجود دارد، اعلام کرد: به منظور آمادگی برای امدادرسانی به مصدومان احتمالی چهارشنبه آخر سال و مراسم چهارشنبه سوری، ۴۰ پایگاه اورژانس و ۴۶ تیم از روز ۲۳ تا ۲۴ اسفندماه به حالت آماده باش کامل است.

بیشترین مصدومان چهارشنبه سوری بین سن ۱۶ تا ۲۳ سال هستند

وی با اشاره به اینکه بیشترین حادثه دیدگان چهارشنبه سوری خود به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند، اعلام کرد: در سال گذشته ۱۶ مصدوم توسط اورژانس پیش بیمارستانی و ۹۸ مورد خود بیمار به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند.

کلیدری با اشاره به اینکه در سال گذشته یک مورد فوتی داشتیم، اظهار داشت: بیشترین گروه مخاطب در این موضوع افراد ۱۶ تا ۲۳ سال هستند و تعداد مصدومان مرد چهار برابر مصدومان زن است.

وی با بیان اینکه ۱۰ درصد از حادثه دیدگان مربوط به قبل از چهارشنبه سوری بوده است، اضافه کرد: تعداد مصدومان چهارشنبه سوری از ۳۹ نفر در سال ۹۱ به ۱۱۳ نفر در سال گذشته رسیده که این آمار قابل تامل است.