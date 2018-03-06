به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله رضایی ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه بابیان اینکه جهاد کشاورزی سمنان اجرای طرح توسعه باغات در ۸۰۲ هکتار اراضی شیبدار را در سال ۹۷-۹۶ متعهد شده است، ابراز داشت: از این مقدار ۴۶۰هکتار تاکنون اجرایی شده است.
وی بابیان اینکه طبق پیشبینیها انتظار میرود احداث باغات در اراضی شیبدار استان سمنان امسال به یک هزار هکتار برسد، افزود: اجرای این طرح ضمن اشتغالزایی افزایش سطح تولید در باغات را نیز به دنبال خواهد داشت بنابراین یکی از هدفگذاریهای جهاد در حوزه توسعه باغات در اراضی شیبدار است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه مطالعات احداث باغات در اراضی شیبدار برای ۱۲ هزار هکتار اراضی مستعد استان انجامشده است، ابراز داشت: با توجه به خشکسالی و کمبود بارندگی توسعه باغات در این اراضی برای محصولاتی نظیر بادام، انگور، زرشک، گل محمدی، توت و غیره در نظر گرفتهشده است.
رضایی در ادامه تصریح کرد: در مطالعات توسعه باغات در اراضی شیبدار مواردی نظیر منطقه و اقلیم نیز دخیل هستند به عنوان مثال در پنج هزار هکتار از اراضی بخش کالپوش مستعد کشت دیم است بنابراین در سیاست های جهاد کشاورزی این گونه موارد با دقت لحاظ میشود.
وی بابیان اینکه اجرای طرح توسعه باغات در اراضی شیبدار از سال ۹۵ در استان سمنان آغازشده است، افزود: در اجرای این طرح ردیف اعتباری نیز دیدهشده است که همین امر میتواند زمینه توسعه باغات را به نحو مطلوب در استان فراهم کند.
رضایی اضافه کرد: اجرای طرح توسعه باغات در اراضی شیبدار ضمن حفظ و احیای منابع طبیعی و جلوگیری از تصرف اراضی در جلوگیری از فرسایش خاک و استفاده بهینه از آبهای روان موثر است بنابراین انتظار میرود بهرهبرداران نیز با در نظر گرفتن این مزیت ها برای این هدف اقبال بیشتری را داشته باشند.
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