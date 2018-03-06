تعریف ۲۰ میلیارد پروژه محرومیت زدایی در استان کرمانشاه برای سال۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قبادی بصیر امروز سه شنبه در نشست خبری که در محل سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: برای نوروز ۹۷ برنامه های مهمی از طرف بسیج سازندگی استان اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به زلزله آبان ماه در استان کرمانشاه، گفت: یکی از مهم ترین اقدامات این سازمان در راستای کمک رسانی به مناطق زلزله زده است که سپاه از همان لحظات ابتدایی در بحث خدمات رسانی، اسکان موقت و ان شاالله در آینده نزدیک بحث اسکان دائم حضود چشمگیر خواهد داشت.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه یادآور شد: این سازمان در نظر دارد به کلیه نوعروسان شهرستانهای زلزله زده ثلاث باباجانی و سرپلذهاب که در سال ۹۶ زندگی مشترک خود را آغاز کرده اند، پک جهیزیه شامل یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون، اجاق گاز، جارو برقی، ۲ تخته فرش، پتو، اتو و یایر موارد مورد نیاز اهدا کند.

وی ارزش جهیزیه اهدایی سپاه را ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این مبلغ برای تهیه جهیزیه ۳۸۵ زوج در نظر گرفته شده است که سپاه برای هر نفر ۳ میلیون تومان اهدا کرده و مقداری هم از خیرین برای این منظور جمع آوری کرده است.

سرهنگ قبادی بصیر خاطر نشان کرد: اولین مرحله اهدای جهیزیه به مناسبت میلاد با برکت حضرت زهرا(س) هفته آینده صورت خواهد گرفت که طی آن به ۲۰۵ زوج در سرپلذهاب جهیزیه اهدا خواهد شد.

وی یکی دیگر از اقدامات بسیج سازندگی استان کرمانشاه، را همکاری با بهزیستی جهت ساخت ۲۴۳ واحد تخریبی مددجویان تحت پوشش در مناطق زلزله زده عنوان کرد و گفت: این کار با توسط سپاههای استانی در ۱۲ استان معین صورت خواهد گرفت که سهم استان کرمانشاه ساخت ۵۶ واحد است که بیشترین سهم را بسیج سازندگی استان کرمانشاه تقبل کرده است.

این مسئول تعهد سپاه را برای ساخت و ساز هر واحد مسکونی ۱۵ میلیون تومان اعلام و تصریح کرد: به این منظور زمین ها تحویل شده و موافقت دستگاههای ذیربط اخذ شده است و طی همین هفته استارت کار زده می شود و منازل آماده تحویل خواهد شد.

به گفته قبادی بصیر این کمک‌های بلاعوض از اعتبارات دولت نیست و خود سپاه با کمک خیرین این مبالغ را در نظر گرفته است.

وی در ادامه به فعالیت گروههای جهادی در ایام نوروز ۹۷ اشاره کرد و اظهار داشت: امسال منطقه هدف تمام گروههای جهادی کشور مناطق زلزله زده استان کرمانشاه بوده که قرار است در این راستا میزبان ۱۰۰۰ گروه جهادی باشیم.

وی آغاز به کار گروههای جهادی را از ۲۰ اسفند ۹۶ الی ۲۰ فروردین ۹۷ اعلام کرد و بیان داشت: در سرپلذهاب قرارگاهی در محل قرارگاه شهید جعفری جهت استقرار نیروهای جهادی آماده کرده ایم.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه ادامه داد: مقام معظم رهبری ترویج فرهنگ جهادی و کار مدیریتی را عامل برون رفت از مشکلات دانست و به همین جهت گروههای جهادی نیز هدفشان در حرکت در راستای فرامین رهبری، کمک به محرومیت زدایی و کمک به دولت در جهت رفع محرومیت است.

قبادی بصیر در ادامه این نشست گریزی به پروژه های سال ۹۶ زد و یادآور شد: در سال ۹۶ حدود ۲ میلیارد پروژه محرومیت زدایی تعریف کرده بودیم که ۷۵ درصد اعتبارات آن محقق شد و ۲۵ درصد تا خرداد ماه (پایان سال مالی) محقق خواهد شد

وی افزود: برای سال ۹۷ حدود ۲۰ میلیارد پروژه تعریف شده یعنی ۱۰ برابر سال ۹۶ که امیدورایم با تامین اعتبارات آن در بحث محرومیت زدایی اقدامات خوبی انجام بگیرد.

وی اذعان داشت: در بحث اقتصاد مقاومتی در عرصه های مختلف به خصوص تولیدات روستایی برنامه هایی از جمله توانمند سازی افراد را در دستور کار داریم.

قبادی بصیر از آموزش ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در عرصه های مختلف اقتصاد مقاومتی طی سال ۹۶ خبرداد و خاطر نشان کرد: همچنین در بحث اقتصاد مقاومتی ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون وام های خرد به هر نفر ۱۵ میلیون تومان پرداخت کردیم که تا کنون ۴۰۰ نفر از این وام ها بهره مند شده اند.