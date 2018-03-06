هند مغلوب تیم ملی بسکتبال با ویلچر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت های بسکتبال با ویلچر انتخابی بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۸ اندونزی که در بانکوک تایلند جریان دارد و در دومین روز این رقابت ها، امروز تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران به مصاف هند رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ۷۴ بر ۴ شکست دهند.

ملی پوشان بسکتبال با ویلچر ایران که روز گذشته تایلند را شکست داده بودند فردا در سومین دیدار به مصاف لائوس می روند.

کامبوج و افغانستان نیز دیگر حریفان تیم ملی ایران هستند. دیدار با این تیم ها به ترتیب روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار می شود.