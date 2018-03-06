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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

انتخابی بازی‎های پاراآسیایی؛

هند مغلوب تیم ملی بسکتبال با ویلچر شد

هند مغلوب تیم ملی بسکتبال با ویلچر شد

تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان در دومین روز مسابقات انتخابی بازی‎های پاراآسیایی مقابل هند به برتری دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت های بسکتبال با ویلچر انتخابی بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۸ اندونزی که در بانکوک تایلند جریان دارد و در دومین روز این رقابت ها، امروز  تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران به مصاف هند رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ۷۴ بر ۴ شکست دهند. 

ملی پوشان بسکتبال با ویلچر ایران که روز گذشته تایلند را شکست داده بودند فردا در سومین دیدار به مصاف لائوس می روند. 

کامبوج و افغانستان نیز دیگر حریفان تیم ملی ایران هستند. دیدار با این تیم ها به ترتیب روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار می شود.

کد مطلب 4245080
زینب حاجی حسینی

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