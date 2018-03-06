«توجه به خانواده» مهمترین مسئولیت بانوان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر سه شنبه در دیدار با مشاورین امور بانوان دستگاه های اجرایی استان گلستان که به مناسبت میلاد حضرت فاطمه (س) انجام شد، اظهار کرد: انسان ها در دوران زندگی خود به دنبال الگو هستند تا در سبک زندگی از آن تبعیت کنند و این امر یکی از نیازهای طبیعی آن هاست.

وی افزود: اگر بخواهیم برای بانوان عالم الگوی شایسته ای معرفی کنیم چه کسی بهتر از فاطمه زهرا برای معرفی است، اما متاسفانه باید گفت خیلی ها به دنبال الگو در جاهای دیگر جستجو می کنند.

آیت الله نورمفیدی ادامه داد: قرآن کریم برای تمام افرادی که به دنبال الگو برای زندگی هستند، چه مرد و چه زن حضرت مریم و آسیه را معرفی می کند.

حضرت فاطمه (س) بهترین الگو برای بانوان است

امام جمعه گرگان اظهار کرد: برای معرفی الگو به بانوان مسلمان من فکر نمی کنم بهتر از حضرت فاطمه الگویی وجود داشته باشد مگر اینکه نگاه ها و فرهنگ ها در زندگی عوض شود.

وی تصریح کرد: بعضی مواقع نگاه ما به زندگی صرفا نگاه مادی است و به انسان صرفا به چشم یک موجود مادی نگاه می شود و اگر این فرهنگ حاکم شود انسان به دنبال الگوهای دیگر می رود.

امام جمعه گرگان ادامه داد: چندین سال پیش در ایتالیا نشستی با حضور کشورهای مختلف برگزار شد و من آنجا متوجه شدم کشورهای غربی هم نگران از هم پاشیده شدن بنیان خانواده هستند.

وی افزود: زمانی که می خواهیم شخصیت حضرت زهرا را به عنوان الگو معرفی کنیم بهتر است به سراغ تعاریفی که بزرگانی همچون شهید مطهری، علامه طباطبایی و علامه صدر از این بانوی بزرگوار داشتند برویم.

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: من اصل و اساس مسئولیت بانوان را در درجه اول خانواده و فعالیت در جامعه و حوزه های مختلف را مسئولیت های فرعی بانوان می دانم.