ادارات ورامین با حذف بروکراسی اداری مشکلات مردم را رفع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی پیش از ظهر سه شنبه در شورای اداری شهرستان ورامین طی سخنانی گفت: با وجود آن که حفاظت از محیط زیست و نگهداری از منابع طبیعی از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی تا کنون نسبت به این امر اهتمام لازم را نداشته و در زمینه کاشت درخت ضعیف عمل کرده ایم.

وی افزود : امروز شاهدیم که کشورهای اروپایی که از منابع طبیعی نظیر جنگل های انبوه برخوردارند ولی درختکاری و توسعه و حفاظت از محیط زیست را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند.

فرماندار ورامین تأکید کرد: قرار نیست که توسعه و اجرای پروژه های مختلف عمرانی ، خدماتی و تولیدی به تخریب محیط زیست منجر شود چرا که توسعه پایدار در گرو حفاظت از محیط زیست است.

یوسفی گفت : طبق قانون اساسی ، به مخاطره انداختن محیط زیست جرم محسوب می شود ، تمامی دستگاه ها لازم است تا با شناسایی محل مناسب برای کاشت درخت ، به توسعه فضای سبز اهتمام داشته و با هر گونه اقدامی که به تخریب محیط زیست منجر شود برخورد جدی کنند.

وی بیان کرد: با وجود آن که استان تهران یک درصد از وسعت و 18 درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده ولی دو سوم صنعت کشور در این استان واقع شده است که این امر ، نوعی جنگیدن با طبیعت است و می تواند خسارات جبران ناپذیری را به آن وارد کند.

یوسفی با اشاره به این که توسعه از مسیر حفاظت از محیط زیست عبور می کند اظهار کرد: محیط زیست کالایی لوکس و گرانبهاست که نباید با رفتار اشتباه خود ، آن را به چالش بکشیم.

فرماندار ورامین با اشاره به در پیش بودن روزهای پایانی سال از مسئولان ادارات خواست تا با حذف بروکراسی های بی مورد اداری ، نسبت به رفع مشکلات مردم اقدام کنند.

یوسفی اظهار کرد: هیچ رسالتی بالاتر از رسیدگی به کار مردم و به ویژه محرومین نیست ، مسئولان موظفند تا از مسئولیت خود در جهت خدمت رسانی به صاحبان اصلی انقلاب استفاده کنند.

وی گفت : جلسات اداری تنها برای دور اندیشی اقدامات پیش رو نیست بلکه باید به محلی برای ارائه طرح و ایده های ناب برای خدمت رسانی مطلوب تر به مردم تبدیل شود.

فرماندار ورامین از ادارات و نهادهای شهرستان به ویژه ادارات خدمات رسان خواست تا در انجام عملیات عمرانی و خدماتی هماهنگی بیشتری با هم داشته باشند تا حقوق مردم در این اقدامات تضییع نشده و بیت المال هدر نرود.