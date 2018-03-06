به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحیمی امروز سه شنبه در همایش یکروزه تببین نقش صنایع نساجی و تولید پوشاک در اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی استان که در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: خسارت های هشت ساله جنگ تحمیلی موجب مهاجرت بسیاری از کارآفرینان و نخبگان کرمانشاه به استان های همجوار شده است.

وی با بیان اینکه در استان با کمک کارآفرینان نیازمند یک جهش برای کاهش و رفع مشکل اشتغال هستیم، اظهار داشت: ظرفیت انسانی دانشکده ها باید به سمت خلق کارآفرینی برود و امروز جامعه ما نیازمند خلق ثروت است.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه، چکیده اقتصاد مقاومتی خلق ثروت بر مبنای علم و بر پایه دانش است ولی در خلق ثروت به خوبی کار نکرده ایم.

رحیمی افزود: در صورت تحقق اقتصاد مقاومتی بستر صادراتی به گونه ای خواهد شد که صادرات در مسیر و در مرز یک لحظه متوقف نمی شود.

وی از افزایش ۹ درصدی صادرات در مرزهای استان در ۱۱ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

وی یادآور شد، هرساله به میزان تقریبی پنج درصد به قیمت زمین شهرک های صنعتی اضافه می شود ولی در استان مرزی کرمانشاه به دلیل تسهیلات درنظرگرفته از سوی دولت، در ۲ ساله گذشته هیچ گونه افزایش قیمت زمین نداشته ایم و حتی قیمت برخی از این زمین ها در حد ۵۰ درصد کاهش داشته است.

رحیمی با بیان اینکه شهرک صنعتی زاگرس ۱۳ سال معافیت مالیاتی دارد و منطقه ای ویژه است که نباید از این ظرفیت غافل بود که چنین ظرفیت هایی در ایران بی نظیر است.

وی ادامه داد: در بحث تسهیلات و وام ها امسال توانسته ایم از محل منابع استانی ۹۶ میلیارد تومان را به دستگاه های اجرایی پرداخت کنیم تا سود و بهره بانکی کاهش یابد.

وی با بیان اینکه در سال جاری ۱۰۰ میلیارد ریال نیز در حوزه پوشاک درنظر گرفته شد، اظهار داشت: این میزان با منابع داخلی بانک ها تلفیق می شود و به رقم بالایی می رسد.

وی در زمینه اشتغال روستایی نیز گفت: در همه شهرستان های مرزی و روستاهای نواحی صنعتی، نرخ تسهیلات بانکی بیش از ۴ درصد نیست که این رقم در شهرهای غیرمرزی ۶ درصد است و ما بالاترین رقم تسهیلات کشور را داریم.

رحیمی از بسته اشتغال فراگیر به عنوان یکی دیگر از خدمات دولت در راستای کارآفرینی یاد کرد و افزود: امروز فناوری حلقه مفقوده ما در دانشگاه و صنعت است که باید این ارتباط تقویت شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: مرزی بودن با وجود داشتن برخی معایب، از مزایای متعددی برخوردار است و باید از امکانات دولت و نظام برای استان مرزی کرمانشاه نهایت استفاده را برد.