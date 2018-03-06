طرح تاب آوری اجتماعی در ۲۰ نقطه آسیب پذیر گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلثوم غفاری توران ظهر سه شنبه در دیدار مشاورین امور بانوان دستگاه های اجرایی استان گلستان با نماینده ولی فقیه در گلستان که به مناسبت میلاد حضرت فاطمه (س) انجام شد، اظهار کرد: یکی از نیازهای حوزه بانوان آموزش در مسائل مختلف از جمله ایدئولوژی، فرهنگی، مهارت های زندگی، تاب آوری فردی و ... است.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف ما تحکیم بنیاد خانواده است، افزود: طرح سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در رابطه با بانوان و خانواده تحت عنوان کارگاه های تخصصی برگزار و به دستگاه های اجرایی استان ابلاغ شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان گفت: در ۱۰۰ روستای استان گلستان دوره های آموزشی تحت عنوان تحکیم بنیاد خانواده با همکاری نیروی انتظامی، بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی و ... برگزار شد.

وی افزود: طرح تاب آوری اجتماعی ویژه بانوان هم در ۲۰ نقطه آسیب پذیر استان گلستان اجرایی شد.

نوغانداری در گلستان نیازمند توجه ویژه است

غفاری با اشاره به برنامه های ایجاد اشتغال برای بانوان اظهار کرد: طرح پرورش گیاهان دارویی در متراژهای کوچک خانگی، نوغانداری و ... از جمله طرح هایی است که برای بانوان در نظر گرفته ایم.

وی ادامه داد: نوغانداری در استان گلستان نیازمند توجه ویژه است چراکه موجب حفظ و حراست از محیط زیست و جذب گردشگر می شود، کود حاصله از آن کود طبیعی است، سموم ناشی از دفع آفات در نباتات در آن وجود ندارد.

غفاری با بیان اینکه بانوان به دنبال نقش آفرینی بهینه و سالم در خانه و خانواده هستند، افزود: ما بانوان به دنبال حضور مردانه در جامعه نیستیم بلکه به دنبال حضور با اقتدار هستیم.