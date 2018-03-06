هیات امناهای دانشگاه های علوم پزشکی «استانی» می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر علی اکبر حق دوست در یکصد و چهارمین همایش روسای دانشگاه های علوم پزشکی با تاکید بر اینکه، تداوم، ارتقا و نهادینهسازی طرح تحول سلامت در چارچوب برنامه ششم توسعه یکی از ارکان برنامه وزارت بهداشت در این دولت است، گفت: برای تحقق این مهم، برنامهریزی در ایجاد یکپارچگی در اقدامات و هماهنگی بین معاونتهای ستادی و عوامل اجرایی نقش کلیدی دارد.
وی بر تسریع در تشکیل کمیتههای فنی تاکید کرد و افزود: تلاش ما در سال جدید کاهش بورکراسی ها و تعیین اولویت های دانشگاه هاست که اقدامات و فعالیت های آنها در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده باشد بطوری که اهمیت هر هدف ارزیابی شود تا روشن شود که چه هدفی برای هر دوره زمانی باید انتخاب شود.
حق دوست تاکید کرد: یک هدف اختصاصی مناسب باید امکانپذیر، قابل قبول، انعطاف پذیر، قابل دستیابی، قابل سنجش، انگیزاننده و متمرکز کننده تلاشها باشد.
معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: جلب مشارکتهای بین بخشی در راستای تامین و ارتقای سلامت همه جانبه یکی از اهداف اصلی وزارت بهداشت است. دولت میکوشد تا مقوله بهداشت و درمان را مقولهای فراگیر و بین بخشی لحاظ کند و برنامههای کلینگر و جامع برای ارتقای سلامت از مسیرهای گوناگون را در پیش بگیرد.
وی گفت: گاهی اقدام یک سازمان دیگر، خارج از وزارت بهداشت یا تغییر یک سیاست، بدون افزایش هزینهها و تحمیل هزینه اضافی میتواند تا حد زیادی سلامت جامعه را ارتقا دهد.
نظر شما