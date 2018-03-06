خیز چین برای تصاحب بزرگترین منطقه آزاد مالی جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، طبق گفته مقامات محلی، ۴ بانک بزرگ چین موفق شدهاند ارزش داراییهای خود در خاورمیانه را از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۴ به ۳۳.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ افزایش دهند.
در پایان ربع سوم سال ۲۰۱۷، چهار بانک بزرگ چین ۲۲ درصد کل داراییهای مرکز مالی بینالمللی دبی (دیآیافسی) را که ۱۸۰ بانک و ۱۹۵ شرکت مدیریت سرمایه، از سراسر جهان در آن شرکت دارند، به خود اختصاص دهند. این مساله در گزارش اخیر دیآیافسی آمده است.
شعبه مرکزی خاورمیانه هر چهار بانک چینی که نامهای آنها بانک تجارت چین (آیسیبیسی)، بانک عمران چین، بانک کشاورزی چین و بانک چین، میباشد در مرکز مالی آزاد دبی قرار دارد.
رییس دیآیافسی، عیسی کاظم، اعلام کرد که ۲ بانک چینی دیگر تمایل دارند در بزرگترین مرکز مالی آزاد خاورمیانه شعبه تاسیس کنند.
در سال ۲۰۱۴ چین به بزرگترین شریک تجاری دبی تبدیل شد. تقریبا ۳۰۰ هزار نفر چینی در امارات متحده زندگی میکنند، درحالی که بیش از ۴۰۰۰ تجارت چینی در این کشور حاشیه خلیج فارس شعبه دارند.
تعداد شرکتهای مالی ثبت شده در دیآیافسی، ۶ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت و به ۴۷۳ شرکت رسید. ۱۱ درصد این شرکتها از آسیای شرقی، ۳۶ درصد از خاورمیانه، ۳۳ درصد از اروپا و ۱۰ درصد از آمریکا بودهاند.
نظر شما