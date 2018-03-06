به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت های برتر در چهارمین دوره جشنواره رتبه بندی شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و مدیران و اعضای هیات مدیره شستا ،هلدینگ ها و شرکت های تابعه مورد تقدیر قرار گرفتند.

وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی در به واگذاری‌های انجام شده به صندوق‌ها در سال‌های گذشته انتقاد کرد و در عین حال، گفت: ۸۰ درصد سود صندوق‌ها حاصل از انتخاب ۲۰ درصد دارایی‌ها توسط خود صندوق‌هاست.

علی ربیعی با حضور در میان مدیران شرکت‌ها و هلدینگ‌های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه جامعه نیازمند خیر جمعی و افزایش فعالیت‌های خیرخواهانه است، اظهار داشت: کار خیر تنها این نیست که دست کسی را بگیریم بلکه افزایش اثر کاری و تصمیم‌گیری‌های درست در سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌تواند برای مردم خیر به همراه داشته باشد؛ این نگرش در میان ما کمرنگ‌تر است.

وی با اشاره به استراتژی‌های جدید شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در اقتصاد، گفت: یکی از استراتژی‌های ما که از چند ماه اخیر به طور جدی دنبال می‌شود خروج از بنگاهداری و ایجاد فرایندی برای سهامداری است.

ربیعی توضیح داد: شرکت‌ها باید با افزایش کارایی و بازدهی سوددهی قابل قبولی داشته باشد و این امر قطعا با بین‌المللی کردن شرکت‌ها میسر خواهد شد. علاوه بر این بنا دارم تا خروج از بنگاه‌های کم بازده را با جدیت دنبال کنم.

وی افزود: باید بدون مقاومت به دنبال این استراتژی‌ها برویم و تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری از بنگاهداری به سهامداریِ بدون مالکیت برویم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مجموعا در ۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه مشارکت داریم، گفت: در این مشارکت سهم بانک‌ها بیشتر است و در این باره باید بگویم که نقش شستا در پیشران بودن اقتصادی باید بیشتر شود.

ربیعی با اشاره به اینکه رویکرد تثبیت شغل و اشتغالزایی را باید به رویکردهای اخیر شستا اضافه کنیم، گفت: قطعا با حرکت سرمایه در اقتصاد به موضوع اشتغال هم کمک می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شستا با ۲۰ درصد از پورتفوی حاصل شده است، گفت: ۸۰ درصد از دارایی‌های صندوق‌ها به ما تحمیل شده است در حالی که اگر خودمان انتخاب می‌کردیم اکنون وضعیت بهتری داشتیم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: برخی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق تامین اجتماعی خاصیت زیادی ندارند و باید منحل شوند. در این باره معتقدم که جایگزینی دارایی‌های سود ده به جای شرکت‌های با سوددهی کمتر قطعا اثرگذار خواهد بود.ربیعی در ادامه به امضای تفاهم نامه با بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: با بنیاد مستضعفان که ظرفیت بسیار خوبی دارد تفاهم کردیم تا در برخی صنایع ما سرمایه‌گذار جذب کند. به عنوان مثال اگر شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به صورت اشتراکی در صنعت لبنیات ما سرمایه بیاورند سهم خوبی از بازار داریم.

وی با اشاره به واگذاری‌های اخیر انجام شده به صندوق‌ها گفت:این واگذاری‌ها موجب شد تا صندوق‌ها تا حد زیادی تضعیف شوند. به عنوان مثال معدنی به ارزش ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به صندوق واگذار شد اما اکنون به سختی ۵۰۰ میلیارد تومان می‌خرند بنابراین اگر تمام دانشمندان علم مدیریت هم بیایند امکان مدیریت این مجموعه‌ها وجود نخواهد داشت.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: صندوق‌ها موجودات بی‌گناهی هستند که بنگاه‌های زیان‌ده به آنها تحمیل شد.

ربیعی در ادامه از ترکیب هیأت مدیره تامین اجتماعی تمجید کرد و در عین حال گفت:‌ترکیبی که اکنون به عنوان هیأت مدیره فعالیت می‌کند از جمله آقای ثابت، ترکان، فیاض‌بخش و رستمی بسیار مناسب هستند و همچنین آقای لطفی از سطح کارخانه به اینجا رسیده است. بنابراین مدیران مجموعه شستا پر از دانش هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه باید بهتر از این در مدیریتمان عمل می‌کردیم، گفت: اگر بگوییم تمام مشکلات ناشی از واگذاری‌های غلط به صندوق‌هاست، بی انصافی است و باید ما هم تلاش‌مان را بیش‌تر کنیم.

دکتراکبر ترکان رییس هیات مدیره شستا با اشاره به ۴ محور اصلی برای ارزیابی شرکت‌ها اظهار کرد: محور اقتصاد مقاومتی، اجرا سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و استراتژی‌های شستا، هم‌افزایی در شرایط پس از برجام از جمله محورهایی است که بر اساس آن ارزیابی‌ها صورت گرفته و داشبوردهای مدیریتی تشکیل شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: پس از این‌که در رتبه‌بندی شرکت‌ها به نقطه مطلوبی رسیدیم در اقدامات جدیدی که جهت سنجش مدیران نیز آغاز شده است گام‌های رو به جلویی برداشته شود. در یک بررسی سنجش مدیریتی تعداد ۱۱۰ نفر از مدیران مورد سنجش قرار گرفتند و بر اساس استعدادها رتبه‌بندی شده‌اند.

در ادامه این مراسم مرتضی لطفی؛ مدیرعامل شستا ضمن ارایه گزارشی از عملکرد شستا گفت: در شستا نگاه ویژه‌ای که وجود دارد بر جوان‌گرایی است. گمان نمی‌کنم متوسط مدیران انتخاب شده در این مجموعه بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند.

لطفی بیان کرد: موضوع نگاه به درون یکی دیگر از سیاست‌های ما در این مجموعه است که به آن توجه ویژه داشته‌ایم.