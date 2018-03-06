به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حاجی وند ظهر سه‌شنبه در جلسه‌ای به میزبانی جهاد کشاورزی سمنان بابیان اینکه احداث باغ در اراضی شیب‌دار به جلوگیری از فرسایش خاک کمک می‌کند، ابراز داشت: برای تسهیل این طرح در برنامه ششم توسعه علاوه بر هدف‌گذاری ۵۰۰ هزار هکتار باغ ردیف اعتباری معادل ۸۰ میلیارد تومان نیز برای سال آینده پیش‌بینی‌شده است.

وی بابیان اینکه احداث باغ دیم در اراضی شیب‌دار کشور در برنامه ششم توسعه گنجانده‌شده است، افزود: در این طرح مناطقی با بارندگی بیش از ۳۰۰ میلی متر اولویت خواهد داشت که بر همین اساس در استان سمنان نیز این اراضی شناسایی و کار مطالعاتی آن‌ها به پایان رسیده است.

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی در اجرای توسعه باغات خبر داد و ابراز داشت: با توجه به اینکه بخش زیادی از کشور با پدیده ریزگردها مواجه است بنابراین پیش‌بینی می‌شود این طرح‌ها بتواند به کنترل ریزگردها و حفاظت از منابع آب‌وخاک و تقویت اکوسیستم طبیعت موثر باشد.

حاجی وند در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه اجرای این طرح در اشتغال پایدار مناطق موثر است بنابراین طرح احداث باغات در اراضی شیب‌دار از تخریب مراتع و تجاوز به منابع طبیعی جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر هدف‌گذاری جهاد کشاورزی نیز بر اساس طرح‌های توجیه‌پذیر می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند.

وی افزود: تخصیص نیافتن اعتبارات، نبود زیرساخت‌های لازم و کمبود بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید محصولات باغی از جمله چالش های اصلی این طرح محسوب می‌شود که امیدواریم باهدف گذاری این طرح در برنامه ششم توسعه و واگذاری اراضی مستعد بتوانیم به تحقق این طرح کمک کنیم.