۱۳۰ هزار هکتار از شن زار های روان خوزستان تثبیت شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مطیعی پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم روز درختکاری عنوان کرد: تغییر اقلیمی که در حال رخ دادن است، تنها مختص خوزستان، ایران و یا منطقه نیست بلکه کل جهان و پنج قاره با آن درگیر هستند. این تغییر اقلیم علت های مختلفی هم مانند؛ گرم شدن کره زمین و همچنین عوامل انسانی همچون؛ افزایش گازهای گلخانه ای، از بین رفتن جنگل ها و خشک شدن تالاب ها دارد.

وی با اشاره به اینکه سازگاری اولین و مهمترین روشی است که در دنیا برای این تغییر اقلیم انتخاب شده، تصریح کرد: در ایران ۳۴ میلیون هکتار اراضی بیابانی وجود دار؛ متأسفانه ریزگردها طی ۱۵ سال اخیر نیز عارض شده است؛ تا کنون شدیدترین گرد و غبارها را در استان سیستان و بلوچستان رخ داده، اما اهمیت اقتصادی خوزستان بیشتر از سایر استان هاست و این ضرر و زیان برای کل کشور است.

مدیر کل منابع طبیعی خوزستان با بیان اینکه در جهان این پدیده با سابقه تر و کهن تر از ایران است، ادامه داد: باید به سمت ایجاد ارتباطات جهانی حرکت و با مبادله اطلاعات و تجارب بین کشورها مشکلات موجود زیست محیطی را حل کنیم؛ باید در نهایت به سمت و سوی کشت و مبارزه بیولوژیکی برویم که البته تحقق این هدف مستلزم ایجاد زیرساخت های خاص خود است.

مطیعی با اعلام خبر وجود ۱.۲ میلیون هکتار اراضی و مناطق بیابانی در خوزستان بیان کرد: در استان خوزستان ۹۶۰ هزار هکتار جنگل، ۲.۵ میلیون هکتار اراضی مرتعی و مرتع وجود دارد؛ طرح های تثبیت شن های روان حدودا از سال ۴۷ آغاز و در حال حاضر ۳۵۰ هزار هکتار شنزار روان در خوزستان وجود دارد که ۱۳۰ هزار هکتار آن به روش مالچ پاشی و نهال کاری تثبیت شده است.

وی در ارتباط با اولویت های تأمین آب در خوزستان گفت: تأمین آب شرب، محیط زیست، فنی، صنعتی و کشاورزی باید در اولویت قرار بگیرند. تاکنون بیش از ۲۵ تا ۳۰ کیلومتر طرح درختکاری در اطراف جاده های استان انجام و همچنین در هفته منابع طبیعی ۲۰۰ هزار اصله نهال توزیع شده است.

مطیعی با اشاره به پیشرو بودن منابع طبیعی خوزستان در زمینه مشارکت های مردمی گفت: برنامه نهضت سبز بر اساس منویات مقام معظم رهبری در خوزستان آغاز شده که اولویت این برنامه جاده اهواز ـ چذابه است. سال گذشته اعتبارات استانی اداره منابع طبیعی خوزستان حدود ۹ میلیارد تومان بود که این اعتبار در سال جاری به ۱۴ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد؛ همچنین اعتبارات ملی این سازمان از ۳۰ میلیارد تومان به ۱۸۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

مدیر کل منابع طبیعی خوزستان خطاب به استاندار خوزستان گفت: اداره کل منابع طبیعی خوزستان را در شورای برنامه ریزی استان عضو کنید تا توسعه خوزستان با حداقل تخریب همراه باشد.