پیش ثبت نام در مدارس بدون اخذ شهریه بلامانع است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی زینی وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی درباره روند ثبت‌نام مدارس غیردولتی و شرایط پیش ثبت‌نام دراین مدارس اظهار کرد: پیش‌ثبت‌نام اغلب به دلیل تقاضای اولیای دانش‌آموزان و اطمینان خاطر از تحصیل فرزندان در مدرسه موردنظر برای سال آینده انجام می‌شود و با رعایت شرایط قانونی ممنوعیتی برای آن وجود ندارد.

وی با اشاره به شرایط پیش ثبت‌نام ادامه داد: پیش‌ثبت‌نام در صورتی که بدون اخذ شهریه باشد، مبلغ شهریه بیش از شهریه دریافتی سال قبل نباشد و اخذ شهریه برای پیش ثبت‌نام در قالب چک و زمانی بعد از ۳۰ خردادماه باشد مشکلی از نظر قانونی برای این منظور وجود نخواهد داشت.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی درباره برگزاری آزمون ورودی در مدارس غیردولتی که همچنان به آزمون ورودی تاکید دارند، گفت: برخوردی جدی با مدیران این مدارس خواهد شد و در اولین فرصت برای این مدارس مدیری جایگزین انتخاب خواهیم کرد.

زینی‌وند درباره زمان ورود اطلاعات برای تعیین الگوی شهریه که توسط موسسان انجام می‌شود، اظهار کرد: فرصت برای ورود اطلاعات به سامانه تا ۱۵ اسفندماه در نظر گرفته شده است البته جلسه‌ای با شورای سیاست گذاری داریم تا برای ورود اطلاعات مهلت درنظر گرفته شده تمدید شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی درباره استقرار ناظران مقیم برای نظارت بر عملکرد مدارس غیر دولتی گفت: ناظران بررسی‌های دقیقی بر عملکرد مدارس غیردولتی خواهند داشت و گاهی به طور سرزده در مدارس حضور پیدا می‌کنند.

زینی‌وند تصریح کرد: فعلا ناظران مقیم در مناطق یک تا شش استقرار پیدا کرده‌اند البته این ناظران گاهی به سایر مناطق هم به طور سر زده نظارت خواهند داشت تا چنانچه مواردی از تخلف وجود داشته باشد منعکس کنند و بررسی‌های لازم برای رفع تخلفات انجام شود.