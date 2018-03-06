نخستین رویداد نوآوری علوم و معارف اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی روحبخش در نشست خبری نخستین رویداد نوآوری علوم و معارف اسلامی که صبح امروز در اتاق جلسات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، طرح های پژوهشی، کتاب و مقالات الکترونیک، نرم افزارهای تلفن همراه، بازی های رایانه ای، محتواهای چندرسانه ای، اینترنت اشیاء، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی را قالب های پذیرش ایده در طرح شتاب دهنده علوم و معارف اسلامی افق معرفی و عنوان کرد: دو محور اصلی در پذیرش ایده ها مدنظر است که شامل کاربردی سازی علوم اسلامی و سبک زندگی اسلامی ایرانی می باشد.

وی فقه، فلسفه و الهیات کاربردی را اولویت های این طرح در حوزه پذیرش ایده های کاربردی سازی علوم اسلامی دانست و ادامه داد: تفریح و سرگرمی، اقتصاد و کار، خانواده و همزیستی میان اعضای خانواده، تحصیل و تبلیغ و تحقیق، مراقبت معنوی، آراستگی ظاهر و دکوراسیون منزل و تغذیه و سلامت نیز هفت زیرموضوع در زمینه پذیرش ایده های کاربردی پیرامون سبک زندگی اسلامی ایرانی هستند.

دبیر اجرایی شتاب دهنده علوم و معارف اسلامی افق در تبیین علت پاسخگو نبودن علوم و معارف اسلامی به نیازهای روز گفت: مهم ترین مشکلی که در زمینه پاسخگویی علوم و معارف اسلامی به نیازهای جامعه وجود دارد این است که طلاب و دانشجویان فعال در این حوزه در تبدیل محتواهای موجود به محصولات قابل لمس فیزیکی و نیز محصولات دیجیتالی از توانایی های لازم برخوردار نیستند.

وی تجربه نگاری را یکی از مهم ترین بحث ها در حوزه نوآوری های علمی دانست افزود: در کنار فعالیت تیم های نوآور، جلسات منظم هفتگی ساعت ۱۵ روزهای چهارشنبه نیز برنامه ریزی شده است که تا کنون دو جلسه با حضور آقایان مصطفی مکارم مدیرعامل شتاب دهنده فردوسی و مهندس یک پسر و مهندس مهدی تیزآبی با موضوعات «مدل های ارزش آفرینی در علوم و معارف اسلامی» و «خلاقیت و ایده پروری» برگزار شده است.

حجت الاسلام روحبخش در تشریح برنامه این هفته شتاب دهنده علوم و معارف اسلامی افق اظهار کرد: چهارشنبه این هفته حجت الاسلام محمدرضا زائری به موضوع «فرمول های تبدیل محتوای دینی به محصول» می پردازد.زائری بنیانگذار و مدیرعامل اولین شتاب دهنده قرآنی کشور به نام شفق نیز «باید و نبایدها، فرآیندهای ایجاد و وضعیت استارت آپ های مذهبی در دنیا» را تشریح می کند.بعد از ارائه نظرات اساتید، تیم ها ایده های خود را ظرف مدت چند دقیقه ارائه داده و هیئت داوران و سایر تیم ها در مورد ایده های مطرح شده نظر می دهند که نکته مهم برای ما کیفیت ایده هاست.

دبیر اجرایی شتاب دهنده علوم و معارف اسلامی افق اضافه کرد: در ادامه طرح با توجه به فضای موجود، ۱۱ تیم انتخاب می شوند و از صبح روز پنج شنبه شروع به تبدیل ایده های خود به محصول می نمایند و تا شام روز جمعه این فعالیت ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام روحبخش گفت: همه تیم ها در یک سالن با فضای آموزشی ۴۰۰ متر حضور خواهند داشت و ۴ کارگاه آموزشی با موضوعات تیم سازی، بوم ارزش آفرینی ناب، اعتبارسنجی محصولات و ارائه موثر نیز در همان مکان برگزار می شود که همه آن ها کارگاه هایی عملی هستند.

وی تیم سازی را یکی از معضلات جدی طلاب و دانشجویان کشور معرفی کرد و گفت: متأسفانه بیشتر فعالیت ها در حوزه تولیدات و محصولات علمی به صورت فردی انجام می شود و این خود نشانه ای برای ضعف ما در حوزه تیم سازی است.

دبیر اجرایی شتاب دهنده علوم و معارف اسلامی افق افزود: همزمان با برگزاری کارگاه ها، تیم ها تحت نظر مربیانی از شتاب دهنده کسب و کار فردوسی و شفق و اساتید برجسته در این حوزه قرار دارند و از وجود آن ها بهره می برند.

حجت الاسلام روحبخش عنوان کرد: هیئت داوران حوزوی این طرح متشکل از حجت الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی، مدیر میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی قم، حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحمید واسطی به عنوان استاد مشاور محصولات مرتبط با فلسفه کاربردی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید علی عماد مدیر کتابخانه مجلس شورای اسلامی به عنوان داور مسابقات و حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید علی طالقانی استاد مشاور محصولات مرتبط با الهیات کاربردی می باشند.

وی در پایان گفت: سالنی که تیم ها در آن حضور دارند در خیابان اندرزگو ۱۲ واقع است و همه نشست ها و جلسات هفتگی در همان مکان برگزار می شود و حضور خبرنگاران و اهالی رسانه در روزهای برگزاری بلامانع است.