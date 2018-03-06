فعالیت ۲۸۰۰ محیط بان در کشور/ تجهیز محیط بانان به جلیقه ضد گلوله

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید محبت خانی امروز سه شنبه در مراسم روز درختکاری در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دو هزار و ۸۰۰ محیط بان در کشور فعالیت می کنند، اظهار داشت: در حال حاضر به ازای هر ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار یک محیط بان فعال است.

وی تاکید کرد: کمبود محیط بان از مهمترین مشکلات محیط زیست به شمار می رود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور تاکید کرد: در حال حاضر شش هزار محیط بان در کشور کم داریم.

وی با اشاره به اینکه محیط بانان نقش مهمی در حفاظت از اراضی تحت پوشش دارند، ادامه داد: محیط بانان با ایثار و فداکاری در مسیر حفاظت از گونه های جانوری، گیاهی و اراضی تحت پوشش فعالیت می کنند.

بهره گیری از مشارکت های مردمی برای حفاظت از محیط زیست ضروری است

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشورتاکید کرد: تجهیز محیط بانان به جلیقه های ضد گلوله از مهمترین اهداف سامان محیط زیست است.

وی بیان کرد در حال حاضر یک هزار جلیقه ضد گلوله به سازمان محیط زیست اختصاص یافته است که ۵۰۰ جلیقه تحویل گرفته شده است و تا پایان سال در میان محیط بانان توزیع می شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور بیان کرد: باید فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه نهایدنه شود.

وی تاکید کرد: بهره گیری از مشارکت های مردمی برای حفاظت از محیط زیست ضروری است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اینکه حفظ محیط زیست با سلامتی انسان ها در ارتباط است، بیان کرد: حفظ محیط زیست باید دغدغه تمام مردم جامعه باشد.