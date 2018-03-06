به گزارش خبرنگار مهر، وحید علی ضمیر ظهر ظهر سه شنبه در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان به ارائه گزارش ستاد استقبال از بهار پرداخت و با بیان اینکه در برنامه های امسال برای استقبال از بهار از طرح های نو و با کیفیت استفاده شده است، گفت: روزهای ۱۹ تا ۲۵ اسفند ماه هفته پاکسازی شهر نامگذاری شده که در این طرح در هر منطقه اقدامات جدیدی با مشارکت مردم انجام می شود.

وحید علی ضمیر با اشاره ساخت المانهای نوروزی اضافه کرد: امسال براری نوروز ۹۷ المانها با رویکردهای فضای سبز ساخته می شوند که علاوه بر المانهای موقت نوروزی المانهای دائمی نیز مد نظر است.

علی ضمیر از کاشت گونه های فصلی و دائمی در سطح شهر خبر داد و یادآور شد: پاکسازی ورودی های شهر از نخاله ها و خاکبرداری از هفته قبل آغاز شده و ۳۳ نقطه از شهر نیز برای توزیع میوه دولتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: آماده سازی بوستان نماز در ورودی شهر برای ساماندهی و استقبال از میهمانان نوروزی، ساماندهی دست فروشان بلوار ارم، طرح پویش من یک پاکبان هستم، تعویض باکسهای زباله از دیگر اقدامات ستاد استقبال از بهار است.

وی با بیان اینکه ۲۰ هزار متر مربع نقاشی دیواری و رنگ‌آمیزی در معابر و خیابان‌های همدان انجام شده است، افزود: ساماندهی تابلوهای شهری و راهنمای مسیر مسافران نوروزی براساس استاندارد در حال انجام است.

مدیر خدمات شهری شهرداری همدان نیز بابیان اینکه معاونت خدمات شهری در آستانه سال جدید و خانه‌تکانی در پایان سال جاری برنامه‌هایی را توسط مدیران و با همکاری ادارات و سازمان به اجرا در می آورد.

حسین خانجانی با بیان اینکه طرح استقبال از بهار ۱۵ اسفندماه آغاز شده و تا پایان ۱۵ فروردین ماه سال آینده ادامه دارد، افزود: در اجرای این طرح علاوه بر حوزه معاونت خدمات شهری، سایر معاونت‌های شهرداری همکاری و مشارکت دارند که به منظور هماهنگی فعالیت‌های پیش‌بینی شده وظایف و مسئولیت‌های مدیران ستادی و سازمان‌های تابعه در این طرح مشخص شده است.