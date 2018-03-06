به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان، حجت‌الاسلام مختار کرمی در شورای امر به معروف و نهی از منکر که در سالن کوثر مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزار شد، اظهار کرد: این شورا باید در راستای ترویج معروفات در جامعه تلاش و برنامه‌ریزی کند و هدف از تشکیل معاونت مردم به دولت و مردم شورای امر به معروف دعوت مردم به معروفات و در صورت نیاز تذکر به نهادهای دولتی برای تحقق این مهم است.

وی با اشاره به اینکه همه ما فرزندان نظام و انقلاب هستیم و باید در راستای چارچوب نظام اسلامی حرکت کنیم، افزود: تخریب یکدیگر در نظام اسلامی هیچ جایگاهی ندارد و اگر در فضای مجازی مواردی این چنینی مشاهده شد باید تذکر لازم داده شود.

وی همچنین به در پیش بودن عید نوروز و وجود آداب و رسوم ایرانیان در آستانه این عید اشاره کرد و یادآور شد: استان کردستان دارای جاذبه‌های گردشگری فراوانی است و باید در شهرهای توریستی و گردشگر پذیر استان بسته‌های فرهنگی امر به معروف با عناوینی مختلف برای مسافران و مردم تهیه شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان اضافه کرد: امسال این اداره‌کل بسته‌های فرهنگی در خصوص ترویج صله‌رحم برای مردم و مهمانان نوروزی تهیه کرده است که در ایام عید توزیع خواهد شد.

حجت‌الاسلام کرمی بیان کرد: یک هزار بسته فرهنگی با موضوع صله رحم تهیه شده که توزیع آن می‌تواند به کاهش کینه و کدورت میان مردم منجر شود.

وی همچنین برنامه‌ریزی برای تهیه مراسمی ویژه عید نوروز در یک مکان عمومی برای مردم را خواستار شد و گفت: اگر نهادهای فرهنگی به برگزاری برنامه‌هایی شاد و مفرح در آستانه عید نوروز اقدام کنند قطعا از خطرات احتمالی چهارشنبه سوری و ایام نوروز کاسته خواهد شد.

حشمت‌الله حنیفی رئیس کانون مداحان استان کردستان نیز در این جلسه اظهار کرد: اگر بخواهیم امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه ترویج دهیم باید ابتدا از خود و خانواده‌هایمان شروع کنیم بعد به میان مردم و جامعه ورود پیدا کنیم.