به گزارش خبرنگار مهر، خلیل آقاجانلو ظهر سه شنبه در مراسم روز درختکاری که در محل پارک بانوان زنجان برگزار شد، از توزیع ۵۰۰ هزار اصله نهال در زنجان خبر داد و افزود: این اقدام با هدف توسعه جنگلکاری در استان زنجان صورت گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین یکی از برنامههای پیش رو، اجرای طرح معادن سبز در زنجان است که قرار است این طرح در معادن سرب و روی انگوران به اجرا گذاشته شود.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با تاکید بر اینکه منابع طبیعی از اهمیت بهسزایی برای حیات بشر برخوردار بوده و باید زمینهای فراهم شود تا جلوی تخریب منابعطبیعی گرفته شود، تصریح کرد: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که الگوی توسعه، سند آمایش سرزمین است که برای هر منطقه بر اساس استعداد و ظرفیت آن مشخص میشود.
آقاجانلو با یادآوری اینکه ۶۵ هزار هکتار جنگل طبیعی داریم و بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته، سالانه حدود ۲۶۰ میلیارد تومان ارزش منابعطبیعی و خدادادی ما است، گریزی به کاهش اعتبارات در بسیاری از حوزهها زد و گفت: با این وجود، بودجه سازمان جنگلها و مراتع افزایش یافته و ۲۰۰ میلیون دلار در حوزه آبخیزداری و ۱۵۰ میلیون دلار برای بیابانزدایی در سطح کلان کشور پیشبینی شده است.
مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان زنجان همچنین بحث اطفای حریق را یکی از چالشهای حوزه منابعطبیعی عنوان کرد با یادآوری اینکه امسال توانستیم این مشکل را نسبت به سال گذشته به میزان یکپنجم کاهش دهیم، خاطرنشان کرد: امیدواریم روندی در حوزه منابعطبیعی در پیش گرفته شود که شاهد کاهش آسیب به این منابع حیاتی باشیم.
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