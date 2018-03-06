تقویت روحیه شهادت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس بسیج دانشجویی استان زنجان، افزود: امام راحل واقعه تاریخی را رقم زد و پرچم کفر را پایین کشیده و پرچم اسلام را برافراشت و امام خمینی (ره) در مقابل همه دنیای کفر ایستادگی کرد.
فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان گفت: بسیج از نقطه سقوط و پشت درهای ریاستجمهوری در سوریه نیز شکلگرفته و ۶ سال در حال مبارزه با استکبار و عوامل آنها هستند.
کرمی بر تقویت روحیه شهادت تأکید کرد و گفت: دشمن شکستخورده به دنبال نفوذ به مرزهای اعتقادی ما است. امروز دشمن شکستخورده و تلاش آنها نفوذ به باور، اعتقاد و همچنین نفوذ به مراکز تصمیمگیری و تصمیمسازی ما است.
فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان ابراز کرد: راه امام راحل را ادامه خواهیم داد و در حال حاضر نیز رهبری معظم انقلاب با همان قدرت و صلابت راه امام را ادامه میدهند.
کرمی با بیان اینکه روحیه شهادت طلبی و جهادی عمل کردن در نسل جدید و جوان کشور جاری است، افزود: وعدههای امام راحل یکبهیک در حال تحقق است و استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، نظامی، دفاعی، فرهنگی و غیره محقق شده است.
فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان گفت: امروز جمهوری اسلامی در اوج اقتدار قرار دارد و اگر سربازان ولایت نبودند، در عراق و در سوریه و لبنان قتلعامهای زیادی صورت میگرفت.
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