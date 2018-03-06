ابراز رضایت «سید عمار حکیم» از نتایج کنفرانس کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی جریان حکمت ملی، سید عمار حکیم، رئیس تحالف ملی شیعیان عراق و رئیس جریان حکمت ملی در دیدار فومیو ایوای، سفیر ژاپن در بغداد بر گسترش سطح روابط دوجانبه میان عراق و ژاپن و تقویت روابط در تمام زمینه ها تأکید کرد.

وی در ادامه نتایج کنفرانس کویت متشکل از کشورهای حامی عراق را مورد بررسی قرار داد و افزود: این کنفراس موجبات تمایل جامعه بین الملل برای کمک به عراق را فراهم آورد و دیدگاه مثبتی نسبت به این کشور ارائه داد.

رئیس جریان حکمت ملی نسبت به آینده ای بهتر برای عراق و موفقیت این کشور در تشکیل حکومت، خدمت رسانی به مردم و تقویت روابط خارجی در سطوح منطقه ای و بین المللی ابراز امیدواری کرد.

حکیم با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات پیش رو در فضایی مملو از آرامش و ثبات، و نیز رقابت قانونی، از اهمیت بسزایی برخوردار است، تصریح کرد: چنین فضایی زمینه را برای تشکیل دولت جدید و مقتدر و از میان برداشتن مشکلات موجود در این مسیر، آماده می سازد.

وی در پایان گفت: ملت عراق در مرحله جدیدی قرار دارند و تمام نیروهای سیاسی باید مسئولیت پذیر باشند تا آمال و آرزوهای فرزندان این ملت محقق شود.