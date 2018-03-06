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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۴۲

در دیدار با سفیر ژاپن مطرح شد؛

ابراز رضایت «سید عمار حکیم» از نتایج کنفرانس کویت

ابراز رضایت «سید عمار حکیم» از نتایج کنفرانس کویت

رئیس جریان حکمت ملی عراق در دیدار با سفیر ژاپن در بغداد تأکید کرد که کنفرانس بازسازی عراق در کویت موجبات تمایل جامعه بین الملل برای کمک به عراق را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی جریان حکمت ملی، سید عمار حکیم، رئیس تحالف ملی شیعیان عراق و رئیس جریان حکمت ملی در دیدار فومیو ایوای، سفیر ژاپن در بغداد بر گسترش سطح روابط دوجانبه میان عراق و  ژاپن و تقویت روابط در تمام زمینه ها تأکید کرد.

وی در ادامه نتایج کنفرانس کویت متشکل از کشورهای  حامی عراق را مورد بررسی قرار داد و افزود: این کنفراس موجبات تمایل جامعه بین الملل برای کمک به عراق را فراهم آورد و دیدگاه مثبتی نسبت به این کشور ارائه داد.

رئیس جریان حکمت ملی نسبت به آینده ای بهتر برای عراق و موفقیت این کشور در  تشکیل حکومت، خدمت رسانی به مردم و تقویت روابط خارجی در سطوح منطقه ای و بین المللی ابراز امیدواری کرد.

حکیم با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات پیش رو در فضایی مملو از آرامش و ثبات، و نیز رقابت قانونی، از اهمیت بسزایی برخوردار است، تصریح کرد:  چنین فضایی زمینه را برای تشکیل دولت جدید و مقتدر و از میان برداشتن مشکلات موجود در این مسیر، آماده می سازد.

وی در پایان گفت: ملت عراق در مرحله جدیدی قرار دارند و تمام نیروهای سیاسی باید مسئولیت پذیر باشند تا آمال و آرزوهای فرزندان این ملت محقق شود.

کد مطلب 4245125

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