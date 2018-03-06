به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم کلانتری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در دومین دوره جشنواره ملی قرآنی شیخ طبرسی که در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد، با بیان اینکه جشنواره قرآنی شیخ طبرسی به عنوان یک جشنواره ملی بزرگ برگزار می شود، ابراز امیدواری کرد: این جشنواره در آینده با ابعاد و فراگیری بیشتری در دو سطح ملی و بین المللی برگزار شود تا دانشگاه های کل جهان از برکت قرآنی بهره مند شوند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به پیشینه‌ای از زندگی شیخ طبرسی که این جشنواره به نام ایشان مزین شده است، گفت: شیخ طبرسی از مفسران بزرگ و نامدار شیعه در اواخر قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم است. تفسیر گران‌سنگ مجمع‌البیان که از تفاسیر مهم و یک کتاب مرجع در بین شیعه و اهل سنت است، توسط ایشان نوشته شده است.

وی افزود: شیخ طبرسی صاحب آثار متعددی است. در حوزه تفسیر قرآن، سه تفسیر از ایشان منتشر شده که تفسیر مجمع‌البیان یکی از آنهاست.

کلانتری با بیان اینکه جایزه علامه طباطبایی در این جشنواره به برگزیدگان اهدا می شود، گفت: علامه طباطبایی نیز یکی از شخصیت های جهانی است که بیشتر شخصیت فلسفی، تفسیری و عرفانی ایشان را میشناسیم. تفسیر المیزان یکی از تفاسیر گران‌سنگ ماندگار پیرامون قرآن کریم است که توسط ایشان به رشته تحریر در آمده و مورد توجه عالمان شیعه و سنی قرار گرفته است.بسیاری از قرآن‌پژوهان این عصر در گذشته و آینده بر سفره تفسیر المیزان علامه طباطبایی نشسته و خواهند نشست.

وی با بیان اینکه جایزه ویژه علامه طباطبایی امروز به استاد گرانقدر آیت‌الله جوادی آملی اهدا خواهد شد، گفت: اگر بخواهیم به لحاظ ابعاد گوناگون فلسفی، فقهی و قرآنی یک شخصیت جهانی را نام ببریم، آن شخصیت آیت‌الله جوادی آملی است. ایشان یک شخصیت بزرگ صاحب مکتب و صاحب نظر در حوزه های مختلف علوم انسانی است که دارای کتاب «تفسیر تسنیم» است که جامع‌ترین و کامل‌ترین تفسیر در زبان فارسی است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: آیت‌الله جوادی آملی یکی از شاگردان برجسته علامه طباطبایی است.

وی با تاکید بر اینکه هر امری راجع به قرآن اتفاق بیفتد، دارای ارزش است، گفت: براساس یکی از روایات از زمان پیامبر (ص)، نگاه کردن به قرآن هم عبادت محسوب می شود. در همین راستا تلاوت قرآن، فهم و تدبر در قرآن و حفظ قرآن نیز همگی دارای ارزش هستند و عبادت به حساب می آید.

کلانتری با بیان اینکه با داشتن قرآن، حقیقتاً دست ما از جمیع جهات پر است، تاکید کرد: قرآن معجزه جاودانه پیامبر مکرم اسلام (ص) است. ما دائماً مخاطب قرآن هستیم و می توانیم از محضر قرآن بهره‌مند شده و زندگی خود را براساس آموزه های قرآن طراحی کرده و پیش ببریم.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: با توجه به داشتن قرآن به عنوان یک گنجینه گران‌قیمت، می توانیم مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... را براساس قرآن ساماندهی کنیم. در حوزه علوم انسانی نیز به دلیل وجود پربرکت قرآن و گنجینه ارزشمند روایات اسلامی، صاحب مکتب و اثر هستیم.

وی با اشاره به اینکه در زمان پیامبر (ص) حفظ قرآن، به یک فرهنگ و عرف جامعه تبدیل شده بود، گفت: در آن زمان کاتبان وحی نیز حضور داشتند، اما مردم به خاطر پیشگیری از تحریف قرآن، آیات آن را حفظ می کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری با تاکید بر اینکه قرآن آمده تا سبک زندگی ما قرآنی شود، گفت: یکی دیگر از اهداف نزول قرآن این است که اجتماع و جامعه قرآنی شکل گیرد و ما باید تمام تلاش خود را برای حرکت در این مسیر به کار بندیم.