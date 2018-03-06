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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۵۷

۴تن از عناصر داعش در درگیری با نیروهای حشد الشعبی به هلاکت رسیدند

۴تن از عناصر داعش در درگیری با نیروهای حشد الشعبی به هلاکت رسیدند

نیروهای حشد الشعبی امروز با شماری از تروریست های انتحاری داعش که قصد نفوذ به استان دیالی را داشتند مقابله کرده و ۴ تن از تروریست ها را به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باس نیوز، نیروهای حشد الشعبی امروز سه شنبه با گروهی از تروریست های عضو داعش در نزدیکی استان دیالی درگیر شدند.

بر اساس این خبر منابع عراقی اعلام کردند که ۴ تن از عناصر گروهک تروریستی داعش در منطقه «مطیبیجه» در حد فاصل استان دیالی و صلاح الدین کشته شدند.

این منابع تأکید کردند که تروریست ها کمربندهای انتحاری به تن داشتند و می خواستند وارد استان دیالی شوند که با نیروهای حشد الشعبی مواجه شدند.

مرکز رسانه ای حشد الشعبی هم اعلام کرد که نیروهای گردان ۲۴ حشد الشعبی بر اساس اطلاعات به دست آمده در عملیاتی پیشگیرانه با تروریست ها در بلندی های «حمرین» در شمال شرق استان دیالی مقابله کردند.

کد مطلب 4245137

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