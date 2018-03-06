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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۴۸

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین:

کشف بیش از ۱۱۰ هزار عدد انواع موادمحترقه غیرمجاز در قزوین

کشف بیش از ۱۱۰ هزار عدد انواع موادمحترقه غیرمجاز در قزوین

قزوین- رئیس پلیس آگاهی استان قزوین از کشف ۱۱۰ هزار و ۶۰۰ عدد انواع موادمحترقه قاچاق طی یک عملیات پلیسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی قزوین، سرهنگ آرش مرادی در این باره اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق و عرضه موادمحترقه غیرمجاز، شناسایی و دستگیری قاچاقچیان در دستور کار عوامل انتظامی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان افزود: در این راستا ماموران حین گشت زنی در آزادراه "قزوین - زنجان" به یک دستگاه خودرو "ال ۹۰" مشکوک و برای بررسی بیشترآن را متوقف کردند.

سرهنگ مرادی تصریح کرد: در بازرسی از خودرو، ۱۱۰ هزار و ۶۰۰ عدد انواع موادمحترقه غیرمجاز کشف و یک نفر نیز در این خصوص دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای پیشگیری از بروز خطرهای احتمالی موادمحترقه و منفجره در آخرین روزهای سال، طرح تشدید برخورد با تهیه و توزیع کنندگان موادمحترقه در دستور کار پلیس است.

کد مطلب 4245138

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