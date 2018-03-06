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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۵۹

در فرهنگسرای اندیشه

آلبوم «از سراسر بگذشته» رونمایی شد

آلبوم «از سراسر بگذشته» رونمایی شد

مراسم رونمایی از آلبوم «از سراسر بگذشته» روز سه شنبه ۱۴ اسفند ماه با حضور تعدادی از هنرمندان و علاقه مندان موسیقی ایرانی در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان عبایی آهنگساز آلبوم «از سراسر بگذشته» در ابتدای این مراسم گفت: قطعات این آلبوم حاصل طبع آزمایی من در سنین پایین است که با همراهی دوستان و هنرمندان ضبط شد. در این آلبوم قطعاتی با سازهای مختلف ساخته شد که سعی کردیم از ترکیبات مرسوم و همچنین از تنوع طلبی بیش از حد فاصله بگیریم. ما همین طور از اشعار کمتر شنیده شده طالب آملی، خواجوی کرمانی و مهدی اخوان ثالت بهره بردیم.

سید صابر امامی تهیه کننده آلبوم نیز با اشاره به اهمیت موسیقی سنتی در کشور بیان کرد: متاسفانه گاهی دارایی های خودمان را فراموش می کنیم و آلبوم های موسیقی سنتی به خوبی در محافل مطرح نمی شوند بنابراین تولید این آلبوم نشان دهنده جسارت است و مطمئنا آغازگر اتفاقات بزرگی در آینده خواهد بود.

سید محسن حسینی خواننده آلبوم «از سراسر بگذشته» نیز ضمن قدردانی از همکاران و یاری کنندگان خود برای به ثمر رساندن این مجموعه، حضور پیشکسوتان را مایه دلگرمی و حمایت برای ادامه این مسیر سخت دانست.

حسام الدین سراج خواننده موسیقی سنتی نیز ضمن اشاره به حسن انتخاب مطلع یکی از قطعات این آلبوم گفت: در زمانه ما دامنه تفریح و تفنن از فرهنگ و هنر بیشتر شده است. متاسفانه شرایط فرهنگی کشور به ویژه در موسیقی، به خوبی پیش نمی رود و گویی به افراد خوش می گذرد اما در تولیدات آن چیزی وجود ندارد که بتوان به آن افتخار کرد.

وی بیان کرد: هنگامی که این آلبوم در جشنواره بسطامی انتخاب شده بود، استاد شهبازیان اعتقاد داشت که اثر متفاوتی است و پشت آن فکر وجود دارد.

میثم میثمی رییس فرهنگسرای اندیشه نیز به احساس امید و معرفت در قطعات این آلبوم اشاره کرد و گفت: در دورانی که برخی آثار موسیقی به دلیل خراب شدن ذائقه مخاطبان به سمت کمتر شدن محتوا رفته است، انتخاب شعر و مضامین این اثر مطابق نیازهای فرهنگی روز جامعه ایرانی انجام شده و بسیار فاخر محسوب می شود.

در پایان مراسم نیز، تعدادی از قطعات این آلبوم به صورت زنده برای حاضران اجرا شد.

کد مطلب 4245140
علیرضا سعیدی

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