آلبوم «از سراسر بگذشته» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان عبایی آهنگساز آلبوم «از سراسر بگذشته» در ابتدای این مراسم گفت: قطعات این آلبوم حاصل طبع آزمایی من در سنین پایین است که با همراهی دوستان و هنرمندان ضبط شد. در این آلبوم قطعاتی با سازهای مختلف ساخته شد که سعی کردیم از ترکیبات مرسوم و همچنین از تنوع طلبی بیش از حد فاصله بگیریم. ما همین طور از اشعار کمتر شنیده شده طالب آملی، خواجوی کرمانی و مهدی اخوان ثالت بهره بردیم.

سید صابر امامی تهیه کننده آلبوم نیز با اشاره به اهمیت موسیقی سنتی در کشور بیان کرد: متاسفانه گاهی دارایی های خودمان را فراموش می کنیم و آلبوم های موسیقی سنتی به خوبی در محافل مطرح نمی شوند بنابراین تولید این آلبوم نشان دهنده جسارت است و مطمئنا آغازگر اتفاقات بزرگی در آینده خواهد بود.

سید محسن حسینی خواننده آلبوم «از سراسر بگذشته» نیز ضمن قدردانی از همکاران و یاری کنندگان خود برای به ثمر رساندن این مجموعه، حضور پیشکسوتان را مایه دلگرمی و حمایت برای ادامه این مسیر سخت دانست.

حسام الدین سراج خواننده موسیقی سنتی نیز ضمن اشاره به حسن انتخاب مطلع یکی از قطعات این آلبوم گفت: در زمانه ما دامنه تفریح و تفنن از فرهنگ و هنر بیشتر شده است. متاسفانه شرایط فرهنگی کشور به ویژه در موسیقی، به خوبی پیش نمی رود و گویی به افراد خوش می گذرد اما در تولیدات آن چیزی وجود ندارد که بتوان به آن افتخار کرد.

وی بیان کرد: هنگامی که این آلبوم در جشنواره بسطامی انتخاب شده بود، استاد شهبازیان اعتقاد داشت که اثر متفاوتی است و پشت آن فکر وجود دارد.

میثم میثمی رییس فرهنگسرای اندیشه نیز به احساس امید و معرفت در قطعات این آلبوم اشاره کرد و گفت: در دورانی که برخی آثار موسیقی به دلیل خراب شدن ذائقه مخاطبان به سمت کمتر شدن محتوا رفته است، انتخاب شعر و مضامین این اثر مطابق نیازهای فرهنگی روز جامعه ایرانی انجام شده و بسیار فاخر محسوب می شود.

در پایان مراسم نیز، تعدادی از قطعات این آلبوم به صورت زنده برای حاضران اجرا شد.