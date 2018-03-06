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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۰۳

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

استفاده از نظرات خانواده ها در ساخت تندیس شهدا

استفاده از نظرات خانواده ها در ساخت تندیس شهدا

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تندیس های شهدا با بهره گیری از نظرات خانواده شهدا در این استان ساخته شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تندیس های شهدا با بهره گیری از نظرات خانواده شهدا ساخته شوند، اظهار داشت: باید در برگزاری یادبودها، یادواره های شهدا و ساخت تندیس ها و یادبود ها از نظرات خانواده شهدا استفاده شود.

وی تاکید کرد: امنیت امروز کشور مرهون خون شهدا است. شهدا مردان فداکار و ایثارگری بودند که در مسیر دفاع از کشور از جان خود گذشتند.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: دشمن به دنبال گرفتن روحیه ایثار و شهادت در جامعه است تا به اهداف شوم خود جامعه عمل بپوشاند.

کیفیت برگزاری برنامه های ایثار و شهادت در چهارمحال و بختیاری افزایش یابد

وی گفت: کیفیت برگزاری برنامه های حوزه  ایثار و شهادت باید افزایش یابد تا تاثیرگذاری خود را در جامعه داشته باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: برگزاری یادواره ها نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دارد.

عباسی با اشاره به اینکه حضور جوانان در یادواره های شهدا ضروری است، بیان کرد: باید نسل جوان امروز کشور با رشادتها و ایثارگری شهدا آشنا شوند.

وی با بیان اینکه باید تلاش کرد برگزاری برنامه فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه افزایش یابد، گفت: باید مخاطب بیشتر برنامه های حوزه ایثار و شهادت جوانان باشند.

ضرورت احداث قطعه ایثار در جوار گلزارهای شهدا چهارمحال و بختیاری

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: آشنایی جوانان با ایثار و شهادت رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس ضروری است.

عباسی در ادامه با اشاره به اینکه پیش بینی احداث قطعه ایثار در جوار گلزارهای شهدا ضروری است، گفت: در برنامه های حوزه ایثار و شهادت نباید مطالب غیر مرتبط از جمله مطالب سیاسی و اقتصادی و ... بیان شود و سخنران های برنامه های شهدا باید درمسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صحبت کنند.

کد مطلب 4245144

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