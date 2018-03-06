استفاده از نظرات خانواده ها در ساخت تندیس شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تندیس های شهدا با بهره گیری از نظرات خانواده شهدا ساخته شوند، اظهار داشت: باید در برگزاری یادبودها، یادواره های شهدا و ساخت تندیس ها و یادبود ها از نظرات خانواده شهدا استفاده شود.

وی تاکید کرد: امنیت امروز کشور مرهون خون شهدا است. شهدا مردان فداکار و ایثارگری بودند که در مسیر دفاع از کشور از جان خود گذشتند.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: دشمن به دنبال گرفتن روحیه ایثار و شهادت در جامعه است تا به اهداف شوم خود جامعه عمل بپوشاند.

کیفیت برگزاری برنامه های ایثار و شهادت در چهارمحال و بختیاری افزایش یابد

وی گفت: کیفیت برگزاری برنامه های حوزه ایثار و شهادت باید افزایش یابد تا تاثیرگذاری خود را در جامعه داشته باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: برگزاری یادواره ها نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دارد.

عباسی با اشاره به اینکه حضور جوانان در یادواره های شهدا ضروری است، بیان کرد: باید نسل جوان امروز کشور با رشادتها و ایثارگری شهدا آشنا شوند.

وی با بیان اینکه باید تلاش کرد برگزاری برنامه فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه افزایش یابد، گفت: باید مخاطب بیشتر برنامه های حوزه ایثار و شهادت جوانان باشند.

ضرورت احداث قطعه ایثار در جوار گلزارهای شهدا چهارمحال و بختیاری

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: آشنایی جوانان با ایثار و شهادت رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس ضروری است.

عباسی در ادامه با اشاره به اینکه پیش بینی احداث قطعه ایثار در جوار گلزارهای شهدا ضروری است، گفت: در برنامه های حوزه ایثار و شهادت نباید مطالب غیر مرتبط از جمله مطالب سیاسی و اقتصادی و ... بیان شود و سخنران های برنامه های شهدا باید درمسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صحبت کنند.