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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۱۲

عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد؛

شفاف سازی پول درمان کارگران با واریز سهم بیمه شدگان به خزانه

شفاف سازی پول درمان کارگران با واریز سهم بیمه شدگان به خزانه

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، واریز سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه را اقدامی مهم برای شفافیت در هزینه کرد سهم درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ترکی در مورد واریز سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه، گفت: سال ها است در این رابطه اختلافی میان وزارت بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود داشت که مسئولان وزارت بهداشت بر این باور بودند که ما برای بیمه شدگان هزینه می کنیم و آنها از ما خرید خدمت می کنند اما هزینه ها را پرداخت نمی کنند.

وی افزود: تامین اجتماعی نیز مدعی بود این هزینه ها پرداخت می شود بر این اساس رییس جمهور تصمیم گرفت هزینه کرد سهم درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی به خزانه واریز شود تا روند تخصیص سهم درمان کارگران کاملا شفاف و شیشه ای باشد.

ترکی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت که با حمایت اعضا تصویب شد که به نظر می رسد با این اقدام شفافیت ها در مورد نحوه هزینه کرد سهم درمان بیمه شدگان بیشتر شود.

وی ادامه داد: مجلس و دولت باید در سال ۹۷ ارزیابی مناسبی را از مهم داشته باشند و در این رابطه دستگاه ها نیز باید به تحقق شفافیت ها کمک کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کارگران، بیمه شدگان و مسئولان تامین اجتماعی و وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی یقین داشته باشند که این پول در مسیرهای دیگر هزینه نمی شود و با این اقدام هیچ اجحافی در حق آنها صورت نمی گیرد بلکه شفافیت ها در هزینه کرد سهم درمان افزایش می یابد.

کد مطلب 4245151
مهناز قربانی مقانکی

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