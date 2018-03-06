سال ۹۷ برای دادگستری خراسان شمالی سخنگو تعیین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام اسدالله جعفری ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای خانه مطبوعات خراسان شمالی، اظهار کرد: به منظور اطلاع رسانی بهتر و آگاهی رسانه ها از اخبار دادگستری استان در سال آینده برای این دستگاه سخنگو تعیین می شود.

حجت الاسلام جعفری بابیان اینکه روابط عمومی پل ارتباطی با خبرنگاران است، افزود: تاکنون دادگستری خراسان شمالی برای ارتباط با رسانه ها، روابط عمومی مشخصی نداشته اما از این پس نحوه همکاری با تعیین سخنگو و روابط عمومی تغییر خواهد کرد.

وی با اشاره به نقش مهم مطبوعات در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جامعه، گفت: رسانه ها با انتشار به هنگام اخبار برنامه ها، اقدامات و طرح ها نقش اساسی و تاثیر گذاری را در جامعه دارند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی بیان کرد: همچنین برای رسیدن به اهداف و آرمان های نظام، جامعه و گروه ها، مطبوعات نقش نخست را در عوامل تاثیر گذار دارند.

حجت الاسلام جعفری با بیان اینکه کار اطلاع رسانی و روشن گری جامعه بسیار سخت و حساس است، گفت: خبرنگار چنانچه در این کار از مسیر خارج و دچار افراط، تفریط و تحریف شود، قطعا به جامعه آسیب بزرگی می رساند.

وی در ادامه کار اطلاع رسانی را به رساندن آب زلال به دست تشنگان تشبیه کرد که باید مراقب گل و لای های مسیر راه بود تا آب دچار آلودگی نشود.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تاکید کرد: قداست و مقدسی کار خبر و اطلاع رسانی باید همیشه حفظ شود تا موجبات بی اعتمادی در جامعه مهیا نشود.

اطلاع رسانی به هنگام اثری گذاری بیشتری دارد

حجت الاسلام جعفری با بیان اینکه اطلاع رسانی به هنگام اثری گذاری بیشتری دارد، اظهار کرد: غفلت در اطلاع رسانی امکان دارد اعتقادات، ذهن مردم و آرمان های نظام را بر هم بزند، بنابراین اهداف نظام حفظ شود.

وی در ادامه به تاثیر گذاری فضای مجازی در مسائل کلان سیاسی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: امروزه فضای مجازی ظرفیتی برای تصمیم گیری اقدامات و تعیین مسائل سیاسی است.

این مقام قضایی با بیان اینکه ظرفیت فضای مجازی خطرناک است، افزود: مدیریت فضای مجازی ضرورت دارد چرا که اگر مورد غفلت قرار گیرد مورد سوء استفاده دشمن قرار خواهد گرفت.