مقابله با آسیب های اجتماعی تکلیف آحاد جامعه و تمام اقشار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صفر قربانپور پیش از ظهر سه‌شنبه در دومین گردهمایی پلیس و ائمه جماعات استان مرکزی در اراک که با محوریت پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: رسالت روحانیون در شرایط امروز اجتماع در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ترویج ارزش های معنوی از هر دوره ای سنگین تر است، زیرا امروز حوزه آسیب های اجتماعی دامنه بسیار فراگیری دارد و بار مسئولیت را افزایش می دهد.

وی افزود: موضوع آسیب های اجتماعی با حمایت دشمنان مملکت اسلامی بروز کرده و چون شعار جمهوری اسلامی نه شرقی و نه غربی است، توسط شرق و غرب مورد تهاجم نرم قرار گرفته و به این سبب باید نقش آفرینی بهتری داشته باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در راستای مقابله با آسیب های اجتماعی تمامی اقشار و مدیران به ویژه جامعه روحانیت باید با حرکت های علمی و برنامه محور و دارای اصول و برنامه خاص عمل کنند، در یک فضای تعاملی هماهنگ باشند و فراموش نکنند که در این مسیر به تنهایی هیچ نهادی موفق نیست و باید با تعامل و هم افزایی پیش برویم.

قربانپور تصریح کرد: پیشتازی و تاکید مقام معظم رهبری در زمینه آسیب های اجتماعی به طور کامل مشهود است و در شرایط فعلی مقابله با آسیب های اجتماعی باید از فضای بسته ساختمان ها، تشکیلات اداری و حتی فضاهای دارای ساختار فرهنگی خارج شود و حالت اجتماعی در این زمینه به وجود آوریم زیرا این مسئله خواسته رهبری است و نباید بگذاریم اقدامات در یک فضای بسته بماند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در فضای مساجد زمینه مناسبی در راستای مقابله با آسیب های اجتماعی فراهم است زیرا هر روحانی منبری در اختیار و ارتباطی مستقیم با قشر گسترده ای از مردم دارد و همین امر باعث می شود فرهنگ اجتماعی شدن مقابله با آسیب های این حوزه محقق گردد تا نتیجه مورد نظر حاصل شود و در نهایت شاهد کاهش این معضلات باشیم.