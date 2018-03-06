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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۰۴

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی:

مقابله با آسیب های اجتماعی تکلیف آحاد جامعه و تمام اقشار است

مقابله با آسیب های اجتماعی تکلیف آحاد جامعه و تمام اقشار است

اراک- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: مقابله با آسیب های اجتماعی تکلیف آحاد جامعه و تمام اقشار است، چراکه در این مسیر یک یا چند دستگاه به تنهایی نمی توانند موفق عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صفر قربانپور پیش از ظهر سه‌شنبه در دومین گردهمایی پلیس و ائمه جماعات استان مرکزی در اراک که با محوریت پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: رسالت روحانیون در شرایط امروز اجتماع در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ترویج ارزش های معنوی از هر دوره ای سنگین تر است، زیرا امروز حوزه آسیب های اجتماعی دامنه بسیار فراگیری دارد و بار مسئولیت را افزایش می دهد.

وی افزود: موضوع آسیب های اجتماعی با حمایت دشمنان مملکت اسلامی بروز کرده و چون شعار جمهوری اسلامی نه شرقی و نه غربی است، توسط شرق و غرب مورد تهاجم نرم قرار گرفته و به این سبب باید نقش آفرینی بهتری داشته باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در راستای مقابله با آسیب های اجتماعی تمامی اقشار و مدیران به ویژه جامعه روحانیت باید با حرکت های علمی و برنامه محور و دارای اصول و برنامه خاص عمل کنند، در یک فضای تعاملی هماهنگ باشند و فراموش نکنند که در این مسیر به تنهایی هیچ نهادی موفق نیست و باید با تعامل و هم افزایی پیش برویم.

قربانپور تصریح کرد: پیشتازی و تاکید مقام معظم رهبری در زمینه آسیب های اجتماعی به طور کامل مشهود است و در شرایط فعلی مقابله با آسیب های اجتماعی باید از فضای بسته ساختمان ها، تشکیلات اداری و حتی فضاهای دارای ساختار فرهنگی خارج شود و حالت اجتماعی در این زمینه به وجود آوریم زیرا این مسئله خواسته رهبری است و نباید بگذاریم اقدامات در یک فضای بسته بماند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در فضای مساجد زمینه مناسبی در راستای مقابله با آسیب های اجتماعی فراهم است زیرا هر روحانی منبری در اختیار و ارتباطی مستقیم با قشر گسترده ای از مردم دارد و همین امر باعث می شود فرهنگ اجتماعی شدن مقابله با آسیب های این حوزه محقق گردد تا نتیجه مورد نظر حاصل شود و در نهایت شاهد کاهش این معضلات باشیم.

کد مطلب 4245154

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