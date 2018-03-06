۱.۳ میلیون اصله نهال در مازندران توزیع شد

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا جهان‌آرا بعدازظهر سه‌شنبه در مراسم جشن درختکاری در شهرستان قائم‌شهر، با بیان اینکه در قرن ۲۱ منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مهمترین مسئله است، اظهار داشت: نفس کشیدن اولین معیار و شاخص زندگی بشر است و جنگلها و منابع‌طبیعی مهمترین منبع تولیدکننده اکسیژن محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: همواره در طول تاریخ و به ویژه در سالهای اخیر، بشرجنگلها را کاهش داده و منابع‌طبیعی را به شدت بهره‌برداری کرده‌است.

جهان‌آرا با اشاره به اینکه سازمان جنگلها و منابع‌طبیعی درگیر مشکلاتی است، تصریح کرد: منابع‌طبیعی و سازمان مراتع کشور یکی از سازمانهای رده هشتم و نهم با اعتبارات اندک و نیروهای کم و متولی‌گری ۸۳ درصد از مساحت کشور را در بر می‌گیرد.

معاون مدیرکل منابع‌طبیعی مازندران با اشاره به زراعت چوب در ۶۵۰ هکتار از عرصه‌ها و منابع‌ ملی، گفت: در سال گذشته ۲۳۰ هکتار اراضی زراعت چوب انجام شد که بطور عمده گونه صنوبر که ریشه دوانی بسیار خوبی دارد در این اراضی کاشته شد.

وی در پایان، بیان کرد: امروز روز درختکاری در سراسر دنیاست اما هفته منابع طبیعی مختص ملت ایران است که باید گرامی داشته شود.