برگزیدگان مرحله انتخاب متون و طرح های نمایشی بخش بزرگسال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، هیات انتخاب متون بخش بزرگسال جشنواره عروسکی تهران - مبارک متشکل از مریم معینی، سلما محسنی اردهالی و میلاد اکبرنژاد ۳۸ نمایشنامه و طرح نمایشی را به صورت قطعی و مشروط برای حضور در مرحله اول ارزیابی اجرا انتخاب و معرفی کردند.

منتخبان این بخش به شرح زیر معرفی شده اند:

اژدهاک نوشته بهرام بیضایی کارگردان محمد مهدی کلهری از همدان

اسب، اسب است نوشته و کارگردانی آرش عباسی از تهران

اصلی و کرم نوشته و کارگردانی عدالت فرزانه از اردبیل

افسانه خرت و پرت پرانی نوشته سجاد طهماسبی، کارگردان محبوبه اعرابی از تهران

امروز چه سالیه نوشته فرشته ابراهیمی، کارگردان مریم نوقابی از مشهد

اوبوشاه نوشته گروهی، کارگردان محمدحسین اثنی عشری از آبیک

آخرین آواز نوشته و کارگردانی زیبا برجی فلاح از تهران

آژدهاک نوشته بهرام بیضایی، کارگردان عبدالحمید(میلاد) امراللهی از فسا

آی ایشیق نوشته مهدی خلیل زاده، کارگردان محمدتقی اسماعیلی از اردبیل

باغ آلبالو نوشته آنتوان چخوف، کارگردان علی کاظمی از کرج

پرده آخر نوشته و کارگردانی سحرناز متعبد از تهران

پسرک صدفی نوشته تیم برتون، کارگردان سینا رستگاری از تهران

پَلیوار نوشته و کارگردانی سعیده دهقانی نژاد از زاهدان

پیغام بر نوشته و کارگردانی بهناز مهدیخواه از تهران

جوینده نوشته و کارگردانی لیلا احمدی از تهران

جیق جیقه با قاف نوشته و کارگردانی کاوه مهدوی از تهران

چند ماجرای ساده! نوشته و کارگردانی زهرا شیخ الحکمایی از تهران

حکایت طبیب اجباری مولیر نوشته سیاوش طالبیان، کارگردان رضا یزدانی از تهران

خانه و من نوشته کار گروهی، کارگردان محمد عاقبتی از تهران

خوان یکی قبل از هشت نوشته زهرا محمودی، کارگردان سعید موسوی راضی از تهران

درفش دانش نوشته نسرین اسدی، کارگردان سمیه گلباز از تهران

دشت ابداعات نوشته احسان بداخشان، کارگردان لادن نازی از تهران

سپاسنامه هانیه و چند روایت متقاطع نوشته و کارگردانی مرتضی اسدی مرام از کرمانشاه

سفر اسب پنجم نوشته رونالد ریبمن، کارگردان الهام نظری از تهران

سیمرغ شمایید نوشته و کارگردانی تارا جهانی راد از تهران

سیمین و فرزان نوشته و کارگردانی فهیمه عابدینی از تهران

شاباش خان نوشته محمد چرم شیر، کارگردان غلامرضا عربی از تهران

شاهدخت بلخ نوشته کیوان حبیبی، کارگردان آذر متفکر از قزوین

شفیره نوشته و کارگردانی مهدی شاه پیری از تهران

شنل نوشته نیکلا گوگول، کارگردان محمد صاحبی از تهران

گفتگوی بی پایان ستاره با مادرش به وقت مردن نوشته محمد چرمشیر، کارگردان رضا عاشوری فر از تهران

مرغِ توفان و عشق پنهان نوشته رضا عاشوری فر، کارگردان شیرین اخباری از کیش

مکبث نوشته ویلیام شکسپیر، کارگردان مجید بشکال از بندرعباس

مینا نوشته و کارگردانی ندا ایزدی از تهران

والس تصادفی نوشته ویکتورهاییم کارگردان مهسا محمدی فرشید از تبریز

وقتی پنج سال گذشت نوشته فدریکو گارسیا لورکا، کارگردان حسین زینالی از تهران (مشروط)

هملت دبستانی نوشته جلال تهرانی، کارگردان هلن مرسلی از تهران

هویت نوشته و کارگردانی ابراهیم شاکری از تهران

در این بخش علاوه بر طرح ها و نمایشنامه ها طرح عروسک ها و اسکیس صحنه بررسی شده و با در نظر گرفتن این آیتم ها آثار انتخاب شده اند.

مرحله اول ارزیابی اجرایی اواسط اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ برگزار می شود.