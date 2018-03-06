عربده کش معروف فضای مجازی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی رضا لطفی رییس پلیس امنیت پایتخت با اعلام این خبر گفت: این مجرم سابقه دار به اتهام تخریب عمدی خودروهای شهروندان، اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و حرکات نامتعارف در جنوب شهر، هتک حیثیت از طریق فضای مجازی، مباشرت در نزاع های دسته جمعی، توهین و تهدید تحت تعقیب بود.

وی گفت: حسب رصدهای صورت گرفته مشخص گردید با تهیه کلیپ های غیر اخلاقی با تهدید و اجبار از نوچه های خود و انتشار در شبکه های مجازی ، باعث هتک حیثیت آنان و جریحه دار نمودن عفت عمومی گردید.

رئیس پلیس امنیت پایتخت ادامه داد: با دستور ویژه رییس پلیس پایتخت مبنی بر دستگیری وی و هماهنگی های قضایی ، با شگرد های خاص پلیسی در یکی از شهرهای حوالی تهران دستگیر و با قرار ۴ میلیارد تومانی در بازداشت است.