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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۰۲

عربده کش معروف فضای مجازی دستگیر شد

عربده کش معروف فضای مجازی دستگیر شد

مرکز عملیات پلیس امنیت تهران، عباس معروف به عیدی از اراذل و اوباش سابقه دار منطقه یافت آباد را دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی رضا لطفی رییس پلیس امنیت پایتخت با اعلام این خبر گفت: این مجرم سابقه دار به اتهام تخریب عمدی خودروهای شهروندان، اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و حرکات نامتعارف در جنوب شهر، هتک حیثیت از طریق فضای مجازی،  مباشرت در نزاع های دسته جمعی،  توهین و تهدید تحت تعقیب بود.

وی گفت: حسب رصدهای صورت گرفته مشخص گردید با تهیه کلیپ های غیر اخلاقی با تهدید و اجبار از نوچه های خود و انتشار در شبکه های مجازی ، باعث هتک حیثیت آنان و جریحه دار نمودن عفت عمومی گردید.

رئیس پلیس امنیت پایتخت ادامه داد: با دستور ویژه رییس پلیس پایتخت مبنی بر دستگیری وی و هماهنگی های قضایی ، با شگرد های خاص پلیسی در یکی از شهرهای حوالی تهران دستگیر و با قرار ۴ میلیارد تومانی در بازداشت است.

کد مطلب 4245163

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