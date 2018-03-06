به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز نجفی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با اشاره به اینکه تاکنون ۱۲۳ یادواره شهدا در چهارمحال و بختیاری برگزار شده است، اظهار داشت: در هفته گرامیداشت شهدا پنج یادواره شهدا در این استان برگزار می شود.

وی تاکید کرد: ۵۰ عنوان برنامه در هفته گرامیداشت یاد شهدا در این استان برگزار می شود.

مدیرکل بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری بیان کرد: برگزاری همایش پیاده روی با حضور خانواده شهدا از مهمترین برنامه های هفته گرامیداشت یاد شهدا در این استان است.

وی بیان کرد: دیدار با خانواده شهدا، غبار روبی گلزارهای شهدا، برگزاری همایش تجلیل از مادر و همسر شهدا و ... از دیگر برنامه های هفته گرامیداشت شهدا در این استان است.