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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۵۷

مدیرکل بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری:

۱۲۳ یادواره شهدا در چهارمحال و بختیاری برگزار شده است

۱۲۳ یادواره شهدا در چهارمحال و بختیاری برگزار شده است

شهرکرد- مدیرکل بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون ۱۲۳ یادواره شهدا در چهارمحال و بختیاری برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز نجفی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با اشاره به اینکه تاکنون ۱۲۳ یادواره شهدا در چهارمحال و بختیاری برگزار شده است، اظهار داشت: در هفته گرامیداشت شهدا پنج یادواره شهدا در این استان برگزار می شود.

وی تاکید کرد: ۵۰ عنوان برنامه در هفته گرامیداشت یاد شهدا در این استان برگزار می شود.

مدیرکل بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری بیان کرد: برگزاری همایش پیاده روی با حضور خانواده شهدا از مهمترین برنامه های هفته گرامیداشت یاد شهدا در این استان است.

وی بیان کرد: دیدار با خانواده شهدا، غبار روبی گلزارهای شهدا، برگزاری همایش تجلیل از مادر و همسر شهدا و ... از دیگر برنامه های هفته گرامیداشت شهدا در این استان است.

کد مطلب 4245167

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