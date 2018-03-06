تحرکات پنهانی اسرائیلی-آمریکایی- سعودی-بارزانی ضد حشد شعبی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع کُردی از رایزنی های پنهان عربستان-رژیم صهیونیستی و آمریکا با همراهی مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق به منظور بررسی چگونگی فروپاشی حشد شعبی عراق به منظور احیای فشار بر بغداد در این زمینه تا طرح مجدد جدایی اقلیم کردستان خبر دادند.

وفیق السامرایی مشاور سابق ریاست جمهوری عراق از تلاش های آمریکا، اسرائیل و عربستان و مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان برای انحلال حشد شعبی عراق از طریق فشار بر بغداد و طرح مجدد جدایی اقلیم کردستان عراق پرده برداشت و به نقل از منابع آگاه و صاحب نفوذ کُردی اعلام کرد: تلاش های پنهانی و هماهنگی میان بارزانی که از انظار به دور است و نمایندگان طرفهای مذکور، در جریان است. تلاش می شود برای دست یابی به اهداف آتی و تمرکز بر محورهای متعدد در راستای آرامش اوضاع و پرهیز از تنش و اقدامات تحریک کننده حرکت شود.

این منابع بیان کردند: تلاش می شود که بازگشت مجدد داعش و ظهور گروههای دیگری مانند گروه پرچم های سفید کم اهمیت جلوه داده شود و تمام فشار در راستای انحلال حشد شعبی و کاهش نفوذ فرماندهان میدانی آن از طریق کاهش حمایت مالی از آنها و ادغام حشد شعبی در وزارت دفاع باشد واینکه سلاح سنگین از حشد شعبی گرفته شود و مانع تراشی در مسیر آن ایجاد شود.

السامرایی به نقل از این منابع آورده است: تحرکات در راستای تقویت مالی و تسلیحاتی نیروهای پیشمرگه وابسته به بارزانی در کمال آرامش و نیز تلاش برای تقویت نفوذی ها در انتخابات و در بصره است و اینکه از تحویل گذرگاهها به دولت مرکزی خودداری شود یا تحویل دادن صوری باشد و جدای از آن استخبارات و سرویس های امنیتی وابسته به بارزانی به مناطق سری به دور از مقرهای آشکار منتقل شود.

السامرایی همچنین به محورهای دیگر رایزنی های پنهان اسرائیلی-آمریکایی-سعودی و بارزانی شامل؛ تمرکز بر شرق فرات در سوریه، پرهیز از تحریک ترکیه و ۱۸ پایگاه آن در شمال عراق، دامن زدن به اختلافات میان گروههای شیعی و تلاش برای ترمیم شکاف بزرگ میان حزب دموکرات کردستان به رهبری بارزانی با کردهای سوریه و کاستن از نفوذ کُرد سلیمانیه بر کُردهای شرق فرات پرداخته است.

وی در پایان آورده است: بغداد توان درهم شکستن همه این طرح ها و توطئه ها را دارد.