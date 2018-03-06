به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی سجادی ظهر سه‌شنبه در مراسم جشن درختکاری که در شهرک مهدیه قم برگزار شد، با تأکید بر اهمیت توسعه فضای سبز و پوشش گیاهی، اظهار کرد: یک هکتار فضای سبز با پوشش درخت اکسیژن مورد نیاز ۱۰ نفر را تأمین می‌کند و حیات بخش است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم سرانه فضای سبز استان قم را پایین‌تر از میانگین کشوری و جهانی خواند و افزود: سرانه فضای سبز قم ۶۰ درصد کشور و یک چهارم دنیا است.

به گفته وی درختکاری و توسعه پوشش گیاهی عاملی برای حفظ خاک بوده و از آن می‌توان به عنوان یک سرمایه تجدید ناپذیر یاد کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم به آمار فضای سبز استان هم اشاره کرد و تصریح کرد: ۹ هزار هکتار جنگل‌های ژنتیکی و خدادادی، ۱۴ هزار هکتار جنگل‌های خودرو در مناطق کویری و ۱۳۰۰ هکتار پارک جنگلی در استان قم آمار پوشش گیاهی استان را تشکیل می‌دهد.

در هر هکتار فضای جنگلی ۵۰۰ تا ۲ هزار متر مکعب آب جذب می‌شود

وی افزود: این آمار در مجموع عددی کمتر از ۳۵ هزار هکتار را تشکیل می‌دهد که در مقایسه با اراضی استان که در حال بیابانی شدن است عدد بسیار کمی است.

سجادی به جذب آب در فضای همراه با پوشش گیاهی هم اشاره کرد و گفت: در هر هکتار فضای جنگلی بین ۵۰۰ تا ۲ هزار متر مکعب جذب آب صورت می‌گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم افزود: برای نفوذ یک لیتر آب ناشی از بارندگی در یک فضای جنگی ۷ دقیقه زمان نیاز است در صورتی که در یک فضای بیابانی جذب همین مقدار آب ۴ ساعت به طول خواهد انجامید.

وی نگاه مادی به توسعه فضای سبز را نادرست ارزیابی کرد و گفت: ارزش زیست محیطی یک درخت ۲۰۰ برابر ارزش اقتصادی آن است، به همین دلیل به درختکاری و توسعه فضای سبز به دید اقتصادی نگاه کرد.

هزار هکتار از اراضی بیابانی قم نهال کاری شد

به گفته سجادی درخت و پوشش گیاهی شکل و کیفیت زیست بوم انسان را معین می‌کند، کاهش بارندگی‌ها، جابه جایی فصول و تغییر اقلیم و گرم‌تر شدن زمین همه از جمله آسیب‌های زیستی است که کم‌تر شدن آمار درختان و پوشش گیاهی در سطح دنیا را می‌توان یکی از عوامل آن دانست.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با تأکید بر نیاز به توسعه پوشش گیاهی در منطقه دشت مسئله، عنوان کرد: بر اساس مطالعه‌ای که صورت گرفته است امکان این کار با پخش سیلاب وجود دارد که از طریق آن می‌توان ۳۰ هزار هکتار پوشش جنگلی در این منطقه بیابانی ایجاد کرد.

وی از کاشت نهال در یک عرصه هزار هکتاری بیابانی با همکاری بنیاد برکت خبر داد و تأکید کرد: با این طریق کاشت درخت در استان قم به سطحی بیش از ۲۴۰۰ هکتار می‌رسد رقم بی سابقه‌ای است.