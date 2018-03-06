مصاحبه آزمون استخدامی شرکتهای دانش بنیان فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین آزمون استخدام شرکتهای خصوصی و دانشبنیان، بزرگترین مصاحبه شغلی ایران، چهارشنبه در محل مصلای دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
این رویداد که از ماهها پیش در سراسر کشور با بیش از صد هزار داوطلب شروع به کارکرده بود، اکنون بعد از برگزاری دو مرحله و هفت رویداد استانی با ۱۰هزار مصاحبه شغلی به نقطه نهایی خود رسیده است.
اولین آزمون ملی استخدام شرکتهای خصوصی و دانشبنیان با تکیه بر تجارب موفق داخلی و بینالمللی طراحی شده است. سنجش دانشها و مهارتها متناسب با ارزیابی و تحلیل نیاز بیش از ۱۰۰۰ شرکت ارزیابی می شود.
اولین آزمون ملی استخدام شرکتهای خصوصی و دانشبنیان در ۲۶۶ عنوان پرکاربرد شغلی برگزارشده است. در این آزمون داوطلبان در هشت دسته شغلی ازجمله، اجرایی و فنی، بهداشت و درمان و مراقبت، خدماتی و رفاهی و آموزشی، طراحی و رسانهای، بازاریابی و فروش، فناوری اطلاعات، مهندسی، مدیریت و مالی، حقوقی و اداری سنجیده خواهند شد.
پس از این مرحله، فرآیند معرفی داوطلبان پذیرفتهشده به شرکتهای خصوصی و دانشبنیان آغاز خواهد شد.
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