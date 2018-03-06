هوای اصفهان در وضعیت سالم ثبت شد/شاخص کیفی ۶۱

بابک صادقیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز، هوای اصفهان با میانگین شاخص کیفی ۶۱ در وضعیت سالم ثبت شد.

وی با بیان اینکه کیفیت هوا در تمامی ایستگاه سنجش آلودگی اصفهان در وضعیت پاک و سالم ثبت شده است، افزود: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌ های میدان احمد آباد با ۶۳، چهارباغ خواجو ۶۲، استانداری ۶۴، خیابان پروین ۷۶، خیابان دانشگاه ۵۴ و بزرگراه خرازی ۵۹ در وضعیت سالم ثبت شده و در رودکی با ۴۸ در وضعیت پاک است.

رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت هوا در ایستگاه‌های سنجش آلایندگی شهرستان در وضعیت سالم گزارش شده است، تاکید کرد: کیفیت هوا در سجزی با میانگین شاخص کیفی۷۶، نجف آباد ۸۷، خمینی‌شهر ۶۶، مبارکه ۵۳ و شاهین شهر ۸۶ در وضعیت سالم گزارش شده است.

گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.